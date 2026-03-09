«Я как токсичная бывшая». Майкл Портер одновременно хочет и не хочет, чтобы «Наггетс» выиграли титул

Портер объяснил свое отношение к потенциальному чемпионству «Денвера».

Форвард Майкл Портер, которого в межсезонье обменяли из «Денвера» в «Бруклин », признался, что не хочет, чтобы его бывшая команда стала чемпионом.

«Я бы и хотел, чтобы «Денвер » выиграл, и в то же время огорчился бы. Я бы радовался, потому что там мои друзья. Но мне было бы обидно, потому что это значило бы, что они стали лучше без меня. Я как токсичная бывшая. То есть, я был бы рад за каждого из своих товарищей по команде по отдельности, но эгоистичная, чисто человеческая часть меня думает: «Черт, они от меня избавились и стали лучше, выиграв чемпионат», – сказал форвард, который помог «Наггетс» завоевать титул в 2023 году.

Несмотря на свой комментарий, Портер в конечном итоге назвал «Наггетс» своими фаворитами на победу. Отмечая прогресс таких игроков, как Пейтон Уотсон, и влияние Аарона Гордона, он признал силу команды, хотя и заметил, что они будут опасны, только если смогут избежать травм.