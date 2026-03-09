Деян Радонич: «Лига ВТБ отлично организована. Когда российские команды вернутся в европейские турниры, они сделают еще один большой шаг вперед»

Радонич оценил уровень Единой лиги ВТБ.

Тренер Деян Радонич, в конце января возглавивший «Зенит », высказал свое мнение об уровне российского чемпионата.

«Нужно сказать, что раньше из-за уровня соревнований многое было иначе. Мы играли в Евролиге, где российские клубы были среди лучших. Все знают, каких успехов добился ЦСКА в Евролиге. «Зенит» тоже показывал высокий уровень, и при других обстоятельствах результаты могли бы быть фантастическими. То же самое касается УНИКСа. Российские команды были среди лучших в Европе, а сейчас они выступают только в Единой Лиге ВТБ .

Мы провели пока не так много игр, и мне нужно больше времени, чтобы лучше узнать все команды и дать более подробный анализ. Лига ВТБ отлично организована, все команды хорошо готовы физически, игра идет в обе стороны. Но для более конкретных выводов пока еще рано. Я посмотрел много матчей, но одно дело смотреть по телевизору, и совсем другое – играть против этих команд на площадке.

Российские клубы были лишены возможности играть в европейских турнирах. Было ощущение, что они быстро вернутся и снова будут на прежнем уровне. Здесь все мотивированы поддерживать высокий уровень качества, и нужно сказать, что клубы проделали большую работу, чтобы собрать сильные составы и пригласить качественных легионеров. Один из таких примеров – УНИКС, у которого отличный состав. Тренер Велимир Перасович работает там уже долгое время, что тоже говорит о качестве работы. Когда российские команды вернутся в европейские турниры, я уверен, они сделают еще один большой шаг вперед. Нужно отдать должное людям здесь за ту работу, которую они делают, даже без участия в европейских соревнованиях», – отметил черногорский специалист.