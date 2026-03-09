  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Тимофей Герасимов: «Баскетбол в Екатеринбурге – второй вид спорта по популярности, первый все-таки хоккей»
Тимофей Герасимов: «Баскетбол в Екатеринбурге – второй вид спорта по популярности, первый все-таки хоккей»

Герасимов оценил популярность баскетбола в Екатеринбурге.

Защитник «Уралмаша» Тимофей Герасимов считает, что баскетбол в Екатеринбурге превосходит футбол по популярности, но уступает хоккею.

«Хочу отметить, что в Екатеринбурге очень любят баскетбол, и это видно на трибунах на домашних играх. Даже когда у нас было семь поражений подряд, болельщики не переставали в нас верить и приходили нас поддерживать, что сейчас привело нас к отрезку из хороших матчей. Думаю, что баскетбол в Екатеринбурге – второй вид спорта по популярности, первый все-таки хоккей, а футбол – третий. Очень хотелось бы побывать на матчах «Автомобилиста», надеюсь, что в плей-офф [КХЛ] получится прийти на арену», – сказал капитан «заводчан».

Герасимов проводит первый сезон за «Уралмаш», набирая в среднем 11,2 очка, 2,2 подбора и 4,1 передачи за 26,5 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ТАСС
