Сверхдальний пас на аллей-уп от Джеймса Хардена и «энкл-брэйкер» Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 8 марта.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитник «Портленда» Блэйк Уэсли и защитник «Кливленда» Джеймс Харден.
