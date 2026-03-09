  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Сверхдальний пас на аллей-уп от Джеймса Хардена и «энкл-брэйкер» Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА
Видео
2

Сверхдальний пас на аллей-уп от Джеймса Хардена и «энкл-брэйкер» Блэйка Уэсли стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 8 марта.

В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма, защитник «Портленда» Блэйк Уэсли и защитник «Кливленда» Джеймс Харден.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoБаскетбол - видео
logoВиктор Вембаньяма
logoКливленд
logoНБА
logoПортленд
logoБлэйк Уэсли
logoСан-Антонио
logoДжеймс Харден
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Харден реально крут
Вембаньяма под № 3 напомнил проходы Янниса.
Парень только набирает обороты, берегись...
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Грин завис в воздухе, облетев защитника, и забросил с другой стороны кольца
9 марта, 08:15Видео
Лука Дончич намекнул на проплаченность судей, показав характерный жест
9 марта, 05:00Видео
Игроки «Орландо» проигнорировали Джамала Мозли во время тайм-аута в матче с «Миннесотой»
8 марта, 20:31Видео
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
34 минуты назад
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ник Янг о сухой реакции Вембаньяма на 83 очка Адебайо: «Он ненавидит американцев»
сегодня, 07:23
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 07:22
Донован Митчелл и Зайон Уильямсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:17Видео
Тайриз Халибертон: «Теперь верю, что Уилт Чемберлен набрал «сотню»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
4 минуты назад
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
20 минут назад
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
55 минут назад
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
сегодня, 07:50
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Еврокубок. 1/8 финала. 38 очков Деванте Джонса помогли «Тренто» победить «Венецию» в овертайме, «Тюрк Телеком» выиграл у «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:23
Андреас Пистиолис после победы над «Локо»: «Проблему потерь мы решили, но защитой я недоволен»
вчера, 21:12
Владислав Коновалов о поражении от «Автодора»: «Гости собрали не так много подборов, но они были решающими»
вчера, 19:55
Рекомендуем