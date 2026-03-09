Кон Книппел считает, что рекорд Стефена Карри по трехочковым за один сезон недосягаем, а общий рекорд за карьеру побить более реально

Книппел порассуждал о рекордах Карри.

Форвард-новичок «Шарлотт » Кон Книппел отметил, какой из рекордов защитника «Голден Стэйт » Стефена Карри кажется более досягаемым.

«Думаю, 400 трехочковых за сезон... Я считаю, что этот рекорд почти невозможно побить... Это одна из вершин в истории НБА. Не уверен, что общий рекорд за карьеру настолько же недосягаем, просто потому что в начале своей карьеры он пропускал игры, у него были проблемы с лодыжками, да и в целом он тогда бросал не так много, как, возможно, бросают игроки сегодня», – сказал Книппел.

На данный момент на счету Карри 4233 трехочковых за карьеру.

Книппел стал рекордсменом НБА по дальним попаданиям среди новичков, сейчас у него 224 трехочковых.