Кон Книппел считает, что рекорд Стефена Карри по трехочковым за один сезон недосягаем, а общий рекорд за карьеру побить более реально
Книппел порассуждал о рекордах Карри.
Форвард-новичок «Шарлотт» Кон Книппел отметил, какой из рекордов защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри кажется более досягаемым.
«Думаю, 400 трехочковых за сезон... Я считаю, что этот рекорд почти невозможно побить... Это одна из вершин в истории НБА. Не уверен, что общий рекорд за карьеру настолько же недосягаем, просто потому что в начале своей карьеры он пропускал игры, у него были проблемы с лодыжками, да и в целом он тогда бросал не так много, как, возможно, бросают игроки сегодня», – сказал Книппел.
На данный момент на счету Карри 4233 трехочковых за карьеру.
Книппел стал рекордсменом НБА по дальним попаданиям среди новичков, сейчас у него 224 трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все рекорды можно побить. Только без травм.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем