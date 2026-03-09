Дрэймонд Грин: «Родители подходят и говорят: «Мой сын играет точь-в-точь как вы!» А я про себя думаю: «Да ваш сын – днище»
Грин самокритично отозвался о своем уровне.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин забавно прокомментировал свой уровень баскетбола.
«Иногда ко мне подходят родители и говорят: «Мой сын играет точь-в-точь как вы!» А я про себя думаю: «Да твой сын – днище», – рассмеявшись, сказал Грин.
В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 8,6 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи при 41,5% с игры и 32,4% трехочковых.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Unguarded
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Прибедняется Дреймонд) Да, подсдал, лучшие годы позади, но команду детей-то раскатать бы смог. А значит если чей то сын играет точь в точь, значит не все так плохо.
Прибедняется Дреймонд) Да, подсдал, лучшие годы позади, но команду детей-то раскатать бы смог. А значит если чей то сын играет точь в точь, значит не все так плохо.
Тут да, своими "естественными" движениями взял бы пару детишек на удушающий, ещё парочке отбил бы яйки, одного через себя бы перебросил :)
Ну вот, есть же чувство юмора у него, а то бывает, как начнет душнить, мол, да я чемпион, черный мужчина, отец...
и следующим кадром показывают нарезку видео как сын чистит хлебальнички сокомандникам
Чарльз Баркли 2.0
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем