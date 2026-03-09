Дрэймонд Грин: «Родители подходят и говорят: «Мой сын играет точь-в-точь как вы!» А я про себя думаю: «Да ваш сын – днище»

Грин самокритично отозвался о своем уровне.

Форвард «Голден Стэйт » Дрэймонд Грин забавно прокомментировал свой уровень баскетбола.

«Иногда ко мне подходят родители и говорят: «Мой сын играет точь-в-точь как вы!» А я про себя думаю: «Да твой сын – днище», – рассмеявшись, сказал Грин.

В текущем сезоне 36-летний форвард набирает в среднем 8,6 очка, 5,6 подбора и 5,2 передачи при 41,5% с игры и 32,4% трехочковых.