Эджей Митчелл, пропустивший 20 матчей, готов сыграть против «Денвера»

Митчелл восстановился после травмы.

Имя защитника «Оклахомы» Эджея Митчелла , одного из лучших запасных игроков текущего сезона, отсутствует в списке травмированных команды на предстоящий матч против «Денвера ».

Митчелл пропустил последние 20 игр из-за растяжения мышц живота и травмы голеностопа.

Выбранный во втором раунде драфта 2024 года защитник сумел закрепиться в ротации «Тандер» до того, как получил повреждения. В 43 матчах (9 – в старте) его показатели составили 14,1 очка, 3,5 подбора и 3,7 передачи в среднем за 26,3 минуты на паркете при 48,7% с игры и 35% из-за дуги.