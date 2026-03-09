Никола Йокич: «Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу»
Йокич: Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу.
Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич отметил свое облегчение от того, что ему не придется столкнуться с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой в расцвете его сил.
«Он меняет баскетбол. Он рим-протектор, бросает трехочковые. Он уникален. Я рад, что, скорее всего, закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу», – сказал Йокич.
В текущем сезоне Вембаньяма вместе со «Сперс» совершил значительный рывок. Несмотря на проблемы со здоровьем в начале года, центровой набирает в среднем 23,9 очка с реализацией 50,5% с игры, 11,1 подбора, 2,9 передачи и лидирует в лиге с 3 блок-шотами за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Указанная статистика достигнута за малое количество времени.
Вембе банально лимитируют игровое время...