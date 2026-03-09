Никола Йокич: «Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу»

Йокич: Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу.

Суперзвезда «Денвера » Никола Йокич отметил свое облегчение от того, что ему не придется столкнуться с центровым «Сан-Антонио » Виктором Вембаньямой в расцвете его сил.

«Он меняет баскетбол. Он рим-протектор, бросает трехочковые. Он уникален. Я рад, что, скорее всего, закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу», – сказал Йокич.

В текущем сезоне Вембаньяма вместе со «Сперс» совершил значительный рывок. Несмотря на проблемы со здоровьем в начале года, центровой набирает в среднем 23,9 очка с реализацией 50,5% с игры, 11,1 подбора, 2,9 передачи и лидирует в лиге с 3 блок-шотами за игру.