Никола Йокич: «Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу»

Йокич: Я рад, что закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу.

Суперзвезда «Денвера» Никола Йокич отметил свое облегчение от того, что ему не придется столкнуться с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой в расцвете его сил.

«Он меняет баскетбол. Он рим-протектор, бросает трехочковые. Он уникален. Я рад, что, скорее всего, закончу карьеру до того, как Вемби подомнет под себя всю лигу», – сказал Йокич.

В текущем сезоне Вембаньяма вместе со «Сперс» совершил значительный рывок. Несмотря на проблемы со здоровьем в начале года, центровой набирает в среднем 23,9 очка с реализацией 50,5% с игры, 11,1 подбора, 2,9 передачи и лидирует в лиге с 3 блок-шотами за игру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Вспомнилось, как Данкан где-то году в 2006 или 2007 сказал про Дуайта Ховарда - хорошо, мол, что меня уже в лиге не будет, когда он выйдет на пик.
Ответ Рахон Р.
Вспомнилось, как Данкан где-то году в 2006 или 2007 сказал про Дуайта Ховарда - хорошо, мол, что меня уже в лиге не будет, когда он выйдет на пик.
Лето 2013: Данкан стучит по паркету от злости из-за своего смазанного решающего броска от щита в седьмом матче проигранного финала, а Ховард сбегает из Лейкерс
Ответ Jedef
Лето 2013: Данкан стучит по паркету от злости из-за своего смазанного решающего броска от щита в седьмом матче проигранного финала, а Ховард сбегает из Лейкерс
Ну не от щита, а лэй ап, который надо было просто втыкать сверху. А в остальном да, все так
У очень высоких игроков (220 см +) редко бывает долгая карьера, вероятность травм выше, чем у обычных баскетболистов. Будем надеяться, Вембаньяме повезет больше.
Ответ BT
У очень высоких игроков (220 см +) редко бывает долгая карьера, вероятность травм выше, чем у обычных баскетболистов. Будем надеяться, Вембаньяме повезет больше.
Комментарий скрыт
Ответ BT
У очень высоких игроков (220 см +) редко бывает долгая карьера, вероятность травм выше, чем у обычных баскетболистов. Будем надеяться, Вембаньяме повезет больше.
Он не совсем обычный, он очень хорошо растягивается и следит за пластичностью мышц, масса 110 кг не такая большая. Питер Крауч в футбол играл до 35 лет спокойно. При дозированных нагрузках и дисциплине - может долго играть
Никола застанет). Ему 30 а Прайм Вити долго ждать не придется)
Если без травм - то так и будет.
Указанная статистика достигнута за малое количество времени.
Вембе банально лимитируют игровое время...
Ответ kaissa
Если без травм - то так и будет. Указанная статистика достигнута за малое количество времени. Вембе банально лимитируют игровое время...
и это правильно
Витя так долго будет раскачиваться?))
Надеюсь, Джокер пошутил. Хочется увидеть противостояние одного из самых одаренных атакующих больших в истории против одного из самых крутых защитников.
