Джейлен Грин завис в воздухе, облетев защитника, и забросил с другой стороны кольца

Грин эффектно забросил мяч, зависнув в воздухе.

В матче против «Шарлотт » защитник «Финикса » Джейлен Грин продемонстрировал свой атлетизм, перевисев защитника в воздухе и забросив лэй-ап с другой стороны кольца.

«Санс» обыграли «Хорнетс» (111:99), на счету Грина 24 очка при 8 из 19 с игры, 4 из 10 с игры и 4 из 6 штрафных.