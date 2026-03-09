Джейлен Грин завис в воздухе, облетев защитника, и забросил с другой стороны кольца
Грин эффектно забросил мяч, зависнув в воздухе.
В матче против «Шарлотт» защитник «Финикса» Джейлен Грин продемонстрировал свой атлетизм, перевисев защитника в воздухе и забросив лэй-ап с другой стороны кольца.
«Санс» обыграли «Хорнетс» (111:99), на счету Грина 24 очка при 8 из 19 с игры, 4 из 10 с игры и 4 из 6 штрафных.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
