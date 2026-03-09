Расселл Уэстбрук (23+11+12) оформил свой третий в карьере трипл-дабл без потерь

Уэстбрук собрал трипл-дабл, не допустив ни одной потери.

В матче против «Чикаго» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оформил свой 208-й трипл-дабл за карьеру.

На его счету 23 очка (7 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых, 6 из 6 штрафных), 11 подборов, 12 передач и ни одной потери. Для Уэстбрука этот трипл-дабл без потерь стал третьим.

Кроме того, разыгрывающий присоединился к Крису Уэбберу в списке игроков «Кингс», которым удалось оформить трипл-дабл с 20+ очками и 0 потерь с тех пор, как потери начали отслеживаться в сезоне-1977/78.

Встреча с «Чикаго » закончилась победой «Сакраменто » – 126:110.