Расселл Уэстбрук (23+11+12) оформил свой третий в карьере трипл-дабл без потерь
Уэстбрук собрал трипл-дабл, не допустив ни одной потери.
В матче против «Чикаго» разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук оформил свой 208-й трипл-дабл за карьеру.
На его счету 23 очка (7 из 17 с игры, 3 из 5 трехочковых, 6 из 6 штрафных), 11 подборов, 12 передач и ни одной потери. Для Уэстбрука этот трипл-дабл без потерь стал третьим.
Кроме того, разыгрывающий присоединился к Крису Уэбберу в списке игроков «Кингс», которым удалось оформить трипл-дабл с 20+ очками и 0 потерь с тех пор, как потери начали отслеживаться в сезоне-1977/78.
Встреча с «Чикаго» закончилась победой «Сакраменто» – 126:110.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
На склоне карьеры Уэстбрук умудрился поставить себе неплохую трёху, в этом сезоне он забил 122 трёхи с достойным процентом 34.1%. Больше трехочковых он забивал только в своём мпв-сезоне-2017, где было 200+трёх с процентом 34.4%.
А ещё на склоне карьеры он умудрился не потерять огонь в глазах, жажду борьбы и любовь к игре, что ещё более важно ))
У него склон карьеры какой-то очень пологий. До сих пор трипл-даблы свои набирает!
