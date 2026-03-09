Име Удока после разгрома от «Сперс»: «Талант у нас есть. Идентичности, жесткости, характера не хватает»

Удока: «Талант у нас есть. Идентичности, жесткости, характера не хватает».

После разгромного поражения от «Сан-Антонио» (120:145) главный тренер «Хьюстона » Име Удока отметил, что у его команды достаточно талантливых игроков, чтобы соперничать за топовые места Западной конференции с «Тандер», «Наггетс» и «Сперс».

«Талант у нас есть, без сомнения. Идентичности, жесткости, характера сейчас не хватает. Посмотрим, сможем ли мы это вернуть к концу сезона», – сказал Удока.

После сегодняшнего поражения в Сан-Антонио общий счет «Рокетс» в матчах против «Сперс», «Наггетс» и «Тандер» стал 3-7.

В настоящее время «Хьюстон» занимает четвертое место на Западе с результатом 39-24.