Име Удока после разгрома от «Сперс»: «Талант у нас есть. Идентичности, жесткости, характера не хватает»
После разгромного поражения от «Сан-Антонио» (120:145) главный тренер «Хьюстона» Име Удока отметил, что у его команды достаточно талантливых игроков, чтобы соперничать за топовые места Западной конференции с «Тандер», «Наггетс» и «Сперс».
«Талант у нас есть, без сомнения. Идентичности, жесткости, характера сейчас не хватает. Посмотрим, сможем ли мы это вернуть к концу сезона», – сказал Удока.
После сегодняшнего поражения в Сан-Антонио общий счет «Рокетс» в матчах против «Сперс», «Наггетс» и «Тандер» стал 3-7.
В настоящее время «Хьюстон» занимает четвертое место на Западе с результатом 39-24.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Да разыгрывающего приличного у них не хватает.
И характер отдали вместе с Бруксом
«Средства у нас есть. У нас ума не хватает».
Сегодня любовался Шпорами забыв что он тренер. Но как же смешон Шенгюн. Грубил, лютый минус, деклассировал его Вемби. Но самое смешное это его розыгрыш в районе лого по 15 секунд)
