Максим Рейно отдал мяч в руки сопернику, вводя его в игру из аута

Баскетболист «Кингс» совершил забавную ошибку.

В одном из моментов матча против «Чикаго » центровой-новичок «Сакраменто» Максим Рейно вводил мяч в игру из-за лицевой и выставил его на вытянутых руках вперед, направив в сторону форварда «Буллс» Джейлена Смита .

В итоге мяч оказался у Смита, и он набрал легкие 2 очка, однако судьи отменили попадание, и «Чикаго» получил замечание за задержку игры.

Матч закончился победой «Сакраменто » – 126:110.