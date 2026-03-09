  • Спортс
  • Майкл Джордан о спорах о величайшем игроке в истории: «Это все пустые сравнения. Для меня термина GOAT просто не существует»
30

Майкл Джордан о спорах о величайшем игроке в истории: «Это все пустые сравнения. Для меня термина GOAT просто не существует»

Джордан высказал свое мнение о спорах о величайшем игроке в истории.

Легендарный Майкл Джордан поделился своими мыслями по поводу споров о GOAT (величайшем игроке всех времен), где его имя и имя Леброна Джеймса всплывают чаще остальных.

«Термин GOAT никогда не сможет меня взволновать или расстроить. Для меня его просто не существует. Я никогда не играл против Оскара Робертсона или Джерри Уэста. Я бы очень хотел, очень хотел бы. Будучи бойцом по натуре, и я на самом деле учился у них. Мы проложили дорогу для Кобе и Лебронов. Для меня в этом и заключается красота баскетбола: пришедший позже баскетболист развивает игру дальше.

Но не нужно использовать это против того, кто на самом деле научил тебя игре или у которого ты учился. Вот почему мне это тяжело дается. Я бы очень хотел сыграть против Леброна и Кобе в свои лучшие годы. Мы никогда не узнаем, что было бы. Это часть маркетинга, часть шумихи, часть попыток возвысить одно поколение над другим. Я думаю, это порождает враждебность. У меня нет враждебности к сегодняшним игрокам, но у некоторых она есть из-за того, что их вклад в баскетбол забывают.

Это все пустые сравнения. Они никогда не дадут истинного ответа на вопрос. Послушайте, Леброн провел невероятную карьеру, и я восхищаюсь тем, что он сделал. Кобе, Кей Ди (Кевин Дюрэнт) и все эти парни, игравшие в эту эпоху, невероятно подняли уровень баскетбола. Я просто не понимаю, когда вы пытаетесь поставить одного выше другого. Это не работает. 

Я никогда не придавал этому значения, но другие игроки ищут свое место в баскетбольных поколениях, и мы всегда должны чтить это, сохранять и вознаграждать. Они проложили дорогу для многих последующих поколений. Карим, Уилт Чемберлен, Билл Расселл с 11 чемпионскими титулами – как можно просто задвинуть их в угол и сказать: «Мы не будем о вас думать. Вы забыты». На этом моменте я и теряюсь», – сказал Джордан.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: MJ: Insights to Excellence
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Смолвил как боженька. Как истинный G.O.A.T.
Ответ sfrrrR
Смолвил как боженька. Как истинный G.O.A.T.
В этой своей уверенности и есть весь внутренний мир Джордана, мир воина и победителя, мир настоящего чемпиона, которого уже было невозможно остановить, если он дошел до высшей ступеньки! До сих пор в памяти его матч в Солт-Лейк-Сити в пятой финальной игре против Юты Мэлоуна и Стоктона, Майкл с тяжелым недомоганием, обезвоживанием, тошнотой и слабостью(было пищевое отравление) набрал 38 очков, 7 подборов, 5 передач, 3 перехвата и один блок, забив трехочковый бросок за 25 секунд, вывел Буллз вперед 90-88, привел команду к победе и поведя 3:2 в серии! Настоящая легенда и главный чемпион с шестью из шестью финалов в истории лиги и в истории баскетбола в целом! Человек, который выиграл всё и как выиграл! 🏆23
Ответ Alex.K71
В этой своей уверенности и есть весь внутренний мир Джордана, мир воина и победителя, мир настоящего чемпиона, которого уже было невозможно остановить, если он дошел до высшей ступеньки! До сих пор в памяти его матч в Солт-Лейк-Сити в пятой финальной игре против Юты Мэлоуна и Стоктона, Майкл с тяжелым недомоганием, обезвоживанием, тошнотой и слабостью(было пищевое отравление) набрал 38 очков, 7 подборов, 5 передач, 3 перехвата и один блок, забив трехочковый бросок за 25 секунд, вывел Буллз вперед 90-88, привел команду к победе и поведя 3:2 в серии! Настоящая легенда и главный чемпион с шестью из шестью финалов в истории лиги и в истории баскетбола в целом! Человек, который выиграл всё и как выиграл! 🏆23
Самое интересное, что там реально могло бы быть, условно, 8 из 8 или просто больше чемпионств, а кто то что только не делает, чтобы хоть еще одно зацепить
МJ говорит редко, но смачно)
Так и есть. GOAT термин для игроков, комментаторов, владельцев, болельщиков и поклонников. Для REAL GOAT это пустой звук, ведь над ним никого нет!
Вот тут Джордан выдал базу, и сложно с этим как-то поспорить. За всю многолетнюю историю НБА было много крутых игроков, и каждого из них можно назвать GOAT и все эти споры просто бессмысленны.
Но у Краба всё-равно всю жизнь будет зад гореть.
Ответ Tempfer
Но у Краба всё-равно всю жизнь будет зад гореть.
Вам самим не надоело от этих сказок?
Ответ Black_Mamba
Вам самим не надоело от этих сказок?
Каких сказок? Только факты.
Множество плаксивых интервью Лечока. Где всё читается либо прямым текстом, либо между строк.
... Мужчина!!! Мудрый!!! Великий!!!
Он это давно уже говорит что нет никакого лучшего в истории. Разные эпохи, возмодности, требования..
Хороший и политкорректный ответ. Круто, что динозавров не забыл, редкость в 20х годах
Согласен. Но, все таки, чуть чуть Джордан ))).
