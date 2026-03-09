Майкл Джордан о спорах о величайшем игроке в истории: «Это все пустые сравнения. Для меня термина GOAT просто не существует»

Джордан высказал свое мнение о спорах о величайшем игроке в истории.

Легендарный Майкл Джордан поделился своими мыслями по поводу споров о GOAT (величайшем игроке всех времен), где его имя и имя Леброна Джеймса всплывают чаще остальных.

«Термин GOAT никогда не сможет меня взволновать или расстроить. Для меня его просто не существует. Я никогда не играл против Оскара Робертсона или Джерри Уэста. Я бы очень хотел, очень хотел бы. Будучи бойцом по натуре, и я на самом деле учился у них. Мы проложили дорогу для Кобе и Лебронов. Для меня в этом и заключается красота баскетбола: пришедший позже баскетболист развивает игру дальше.

Но не нужно использовать это против того, кто на самом деле научил тебя игре или у которого ты учился. Вот почему мне это тяжело дается. Я бы очень хотел сыграть против Леброна и Кобе в свои лучшие годы. Мы никогда не узнаем, что было бы. Это часть маркетинга, часть шумихи, часть попыток возвысить одно поколение над другим. Я думаю, это порождает враждебность. У меня нет враждебности к сегодняшним игрокам, но у некоторых она есть из-за того, что их вклад в баскетбол забывают.

Это все пустые сравнения. Они никогда не дадут истинного ответа на вопрос. Послушайте, Леброн провел невероятную карьеру, и я восхищаюсь тем, что он сделал. Кобе , Кей Ди (Кевин Дюрэнт ) и все эти парни, игравшие в эту эпоху, невероятно подняли уровень баскетбола. Я просто не понимаю, когда вы пытаетесь поставить одного выше другого. Это не работает.

Я никогда не придавал этому значения, но другие игроки ищут свое место в баскетбольных поколениях, и мы всегда должны чтить это, сохранять и вознаграждать. Они проложили дорогу для многих последующих поколений. Карим, Уилт Чемберлен , Билл Расселл с 11 чемпионскими титулами – как можно просто задвинуть их в угол и сказать: «Мы не будем о вас думать. Вы забыты». На этом моменте я и теряюсь», – сказал Джордан.