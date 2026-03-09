Виктор Вембаньяма набрал 29 очков и 4 блок-шота в разгромной победе над «Хьюстоном»

Вембаньяма помог «Сперс» разгромить «Рокетс», набрав 29 очков.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 29 очков в игре против «Хьюстона ».

Вембаньяма стал самым результативным игроком матча, проведя на паркете 30 минут и реализовав 9 из 13 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 8 подборов, 2 перехвата и 4 блок-шота.

Помимо Вембаньямы, еще трое игроков «Сперс» набрали 20 и более очков: Стефон Касл (23), Де’Аарон Фокс (20) и Келдон Джонсон (20).

«Сан-Антонио » выиграл пятнадцатый из последних шестнадцати матчей, разгромив «Хьюстон», – 145:120.