Виктор Вембаньяма набрал 29 очков и 4 блок-шота в разгромной победе над «Хьюстоном»
Вембаньяма помог «Сперс» разгромить «Рокетс», набрав 29 очков.
Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма записал на свой счет 29 очков в игре против «Хьюстона».
Вембаньяма стал самым результативным игроком матча, проведя на паркете 30 минут и реализовав 9 из 13 бросков с игры, 2 из 5 трехочковых и 9 из 10 штрафных. Также на его счету 8 подборов, 2 перехвата и 4 блок-шота.
Помимо Вембаньямы, еще трое игроков «Сперс» набрали 20 и более очков: Стефон Касл (23), Де’Аарон Фокс (20) и Келдон Джонсон (20).
«Сан-Антонио» выиграл пятнадцатый из последних шестнадцати матчей, разгромив «Хьюстон», – 145:120.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда против него бросают защищаться человека моего роста (Шеппарда), Риду как-то особенно сильно сочувствуешь
Когда против него бросают защищаться человека моего роста (Шеппарда), Риду как-то особенно сильно сочувствуешь
Рид ещё и не хуже всех защищался против Вити)
Витя в ударе прям
Отличная игра, ещё и засняли такой момент на камеру. Огон
А что будет прям в его прайме, страшо представить
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем