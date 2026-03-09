35 очков Луки Дончича помогли «Лейкерс» без Леброна Джеймса обыграть «Нью-Йорк»

Дончич набрал 35 очков в победной игре с «Никс».

Звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич стал самым результативным игроком матча против «Нью-Йорка », набрав 35 очков.

За 38 минут на паркете Дончич попал 11 из 25 бросков с игры, 5 из 16 трехочковых и 8 из 10 штрафных, добавив к этому 8 подборов, 4 передачи при 6 потерях и 2 перехвата.

«Лейкерс», в составе которых отсутствовал Леброн Джеймс (ушиб локтя), ни разу не уступали в счете и выиграли пятый из последних шести матчей – 110:97.