35 очков Луки Дончича помогли «Лейкерс» без Леброна Джеймса обыграть «Нью-Йорк»

Дончич набрал 35 очков в победной игре с «Никс».

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич стал самым результативным игроком матча против «Нью-Йорка», набрав 35 очков.

За 38 минут на паркете Дончич попал 11 из 25 бросков с игры, 5 из 16 трехочковых и 8 из 10 штрафных, добавив к этому 8 подборов, 4 передачи при 6 потерях и 2 перехвата.

«Лейкерс», в составе которых отсутствовал Леброн Джеймс (ушиб локтя), ни разу не уступали в счете и выиграли пятый из последних шести матчей – 110:97.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Без Леброна команда играет просто шикарно. Как бы прискорбно это не было, но летом надо его отпускать и строить вокруг Луки Даллас 2.0. Продлить Хачимуру и Ривза (если не совсем бешенных денег запросит), оставить Смарта, Кеннарда, Ларэвию, Хэйса (под пик-н-роллы), ну и попытаться выменять достойного центра и подписать качественных ролевиков
Ответ Вадим Дзахоев
Звучит оптимистично
Ответ Вадим Дзахоев
Это вообще не выглядит как путь для Лейкерс будто бы.
Скорее мы увидим условно обмен всего на грека, чем планомерное развитие с ролевиками.
Ну не знаю. Как мне кажется, в приоритете для него были бы Сперс, но вряд ли они на это пойдут
