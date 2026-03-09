11

Диллон Брукс: «В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты»

Брукс: В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс рассказал о своей уверенности в том, что его команда сможет обыграть «Миннесоту», если они встретятся в плей-офф.

«В плей-офф хочу «Миннесоту». Если они на нас попадут, у них будут проблемы. В этом году они наши клиенты.

В той игре, которая у нас была во внутрисезонном турнире, Бук [Девин Букер] отфолилися. Я отфолился, и мы все равно выиграли... Да, мы их раскусили», – сказал Брукс.

В текущем сезоне «Финикс» дважды играл с «Миннесотой» и оба раза одержал победу, включая матч внутрисезонного турнира НБА, который стал одним из самых впечатляющих камбэков «Санс» в году. 17 марта команды встретятся еще раз.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
После таких слов обычно отлет в одну калитку. Кажется мне, Хьюстон или Лейкерс поприятнее Миннесоты будут. Если речь идет о 1 раунде 3 и 6 места.
Хьюстон - сомнительно, а вот ЛАЛ будут поприятнее да
Теоретически, Хьюстон может оказаться сильнее. У них многое для этого есть. Но, все же, за сезон мы так и не увидели, чтобы эта машина нормально завелась.

Рокетс гоняют предпенсионного Дюранта по 37 минут. Он 3 в Лиге по среднему времени. Второй его коллега Амен Томпсон. Шенгюн не сделал шага в сторону суперзвезды. А хуже то, что он по прежнему периодически теряется. Это во многом погубило Хьюстон в прошло плей офф.
У команды нет конкурентного разыгрывающего. Сложности с трешкой. Глубина ростера сомнительная. Потеря Адамса остро почувствуется в плейофф.

За Миннесоту играет лучший игрок из пары Волки - Рокетс. Да и тот же Рэндл, хуже ли он Шенгюна в хороший день? Гобер тоже не мешок. Ну и остальная подтанцовка у Эдвардса неплохая.
У Волков полно своих проблем, но сложности Хьюстона фундаментальнее.
Ну не будьте строги к его заявлениям, он ещё под веществами после задержания))
Для этого вам нужно обоим пройти во второй раунд
Для этого вам нужно обоим пройти во второй раунд
Для этого Миннесота должно остаться на своём третьем месте, а с Финикса потребуется подняться на одну строчку выше. Так они встретятся на первом раунде
Для этого Миннесота должно остаться на своём третьем месте, а с Финикса потребуется подняться на одну строчку выше. Так они встретятся на первом раунде
Очень маловероятный исход)
... Лечи лучше свою " Бриллиантовую руку " и больше ходи пешком- полезнее.
По хорошему: Дилон Брукс- хочу в плей офф, а не в камеру.
