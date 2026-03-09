Диллон Брукс: «В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты»

Брукс: В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс рассказал о своей уверенности в том, что его команда сможет обыграть «Миннесоту», если они встретятся в плей-офф.

«В плей-офф хочу «Миннесоту». Если они на нас попадут, у них будут проблемы. В этом году они наши клиенты.

В той игре, которая у нас была во внутрисезонном турнире, Бук [Девин Букер] отфолилися. Я отфолился, и мы все равно выиграли... Да, мы их раскусили», – сказал Брукс.

В текущем сезоне «Финикс» дважды играл с «Миннесотой» и оба раза одержал победу, включая матч внутрисезонного турнира НБА , который стал одним из самых впечатляющих камбэков «Санс» в году. 17 марта команды встретятся еще раз.