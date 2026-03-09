Диллон Брукс: «В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты»
Брукс: В плей-офф хочу «Миннесоту», они наши клиенты.
Форвард «Финикса» Диллон Брукс рассказал о своей уверенности в том, что его команда сможет обыграть «Миннесоту», если они встретятся в плей-офф.
«В плей-офф хочу «Миннесоту». Если они на нас попадут, у них будут проблемы. В этом году они наши клиенты.
В той игре, которая у нас была во внутрисезонном турнире, Бук [Девин Букер] отфолилися. Я отфолился, и мы все равно выиграли... Да, мы их раскусили», – сказал Брукс.
В текущем сезоне «Финикс» дважды играл с «Миннесотой» и оба раза одержал победу, включая матч внутрисезонного турнира НБА, который стал одним из самых впечатляющих камбэков «Санс» в году. 17 марта команды встретятся еще раз.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
Рокетс гоняют предпенсионного Дюранта по 37 минут. Он 3 в Лиге по среднему времени. Второй его коллега Амен Томпсон. Шенгюн не сделал шага в сторону суперзвезды. А хуже то, что он по прежнему периодически теряется. Это во многом погубило Хьюстон в прошло плей офф.
У команды нет конкурентного разыгрывающего. Сложности с трешкой. Глубина ростера сомнительная. Потеря Адамса остро почувствуется в плейофф.
За Миннесоту играет лучший игрок из пары Волки - Рокетс. Да и тот же Рэндл, хуже ли он Шенгюна в хороший день? Гобер тоже не мешок. Ну и остальная подтанцовка у Эдвардса неплохая.
У Волков полно своих проблем, но сложности Хьюстона фундаментальнее.