  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Бэм Адебайо присоединился к Дуэйну Уэйду, став вторым игроком в истории «Майами», набравшим 10000 очков
7

Бэм Адебайо присоединился к Дуэйну Уэйду, став вторым игроком в истории «Майами», набравшим 10000 очков

Адебайо достиг отметки в 10000 очков за «Майами».

В победном матче против «Детройта» центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 24 очка, реализовав 7 из 17 бросков с игры, 4 из 10 из-за дуги и 6 из 6 штрафных.

Это выступление позволило Адебайо преодолеть отметку в 10000 очков за регулярные сезоны, став вторым в истории «Хит». Кроме него это удавалось только Дуэйну Уэйду, на счету которого 21556 очков.

28-летний центровой проводит свой 9-й сезон в клубе из Флориды, набирая в среднем 18,9 очка (44,7% с игры, 33% из-за дуги) и 9,8 подбора.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoМайами
logoДуэйн Уэйд
logoНБА
logoБэм Адебайо
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Легенда Хит без вопросов. Думается, вопрос об обмене Янниса в Хит поднимать теперь не имеет никакого смысла. Бэм лучше грека по всем показателям, моложе и не травматичен. Свои 50+ заслуживает. Однако нельзя не сказать, что именно приобретение на драфте Уэйра дало возможность Бэму отдыхать, а не пахать по 40 минут, бросать трёхи и играть в два "больших". Учитывая Уигги, Нормана, Митчелла и отличную молодёжь Ларрсона, Хакеса, Яка, Смита у Хит все шансы в следующие пару лет стать настоящим контендером. И даже Херро, похоже, повзрослел (это прям чудо). Вперёд, Хит, а Бэму удачи и счастья в личной жизни, красавчик!
Ответ Pomor191
Легенда Хит без вопросов. Думается, вопрос об обмене Янниса в Хит поднимать теперь не имеет никакого смысла. Бэм лучше грека по всем показателям, моложе и не травматичен. Свои 50+ заслуживает. Однако нельзя не сказать, что именно приобретение на драфте Уэйра дало возможность Бэму отдыхать, а не пахать по 40 минут, бросать трёхи и играть в два "больших". Учитывая Уигги, Нормана, Митчелла и отличную молодёжь Ларрсона, Хакеса, Яка, Смита у Хит все шансы в следующие пару лет стать настоящим контендером. И даже Херро, похоже, повзрослел (это прям чудо). Вперёд, Хит, а Бэму удачи и счастья в личной жизни, красавчик!
Они примерно в двух звездах от контендерства, настоящего. И если вы им отказываете в Яннисе, то вообще непонятно за счет чего должны на этот уровень выходить. Опять Спо суповой набор до плей-офф доводит, так они и там ещё просто так не сдадутся, но это только отдалит от реальных претензий на титул
Ответ Сергей Пузанков
Они примерно в двух звездах от контендерства, настоящего. И если вы им отказываете в Яннисе, то вообще непонятно за счет чего должны на этот уровень выходить. Опять Спо суповой набор до плей-офф доводит, так они и там ещё просто так не сдадутся, но это только отдалит от реальных претензий на титул
Ккк минимум Пауэлл не суповой набор вообще. И Уиггинс добротный двухсторонний игрок, не уровень 1 пика, но и драфтовали его не они.
Вполне себе набор для ПО.
Фактически уже в топ-6 дошли. Если так же будут продолжать, то и до топ-4 окажутся, но это уже мои хотелки
интересно что только вторым, казалось у того же Моурнинга или Хардуэя должно было быть достаточно очков, но они играли в другую эпоху где счёт 87-86 был нормой
Пошел смотреть что там по Хаслему, 20 сезонов в Хит, в среднем 10.9 очка. Вроде норм, но 879 игр всего, больше 60 игр только 9 сезонов, а 8 сезонов...- 16 игр и меньше.
Но как известно пока лидер по подборам, может Бэм в этом сезоне достанет.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Келел Уэйр – первый запасной в истории НБА, набравший 15+ очков, 10+ подборов, 5+ перехватов и 5+ блок-шотов
6 марта, 07:37Видео
Бэм Адебайо: «Я заслуживаю попадания в первую символическую сборную по игре в защите»
4 марта, 18:32
Бэм Адебайо вышел на 1-е место в истории «Хит» по подборам в защите и повторил личный рекорд по перехватам (6)
4 марта, 05:59
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
16 минут назад
Дарко Раякович: «Сезон длинный, у всех бывают спады, сейчас у нас такой отрезок»
36 минут назад
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
сегодня, 10:52
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
сегодня, 10:30
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
15 минут назадLive
«Барселона» работает над приобретением Мозеса Райта из «Жальгириса» к следующему сезону
17 минут назад
Манучар Маркоишвили будет руководить «Монако» в матчах Евролиги
53 минуты назад
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
сегодня, 10:59
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Рекомендуем