Бэм Адебайо присоединился к Дуэйну Уэйду, став вторым игроком в истории «Майами», набравшим 10000 очков
Адебайо достиг отметки в 10000 очков за «Майами».
В победном матче против «Детройта» центровой «Майами» Бэм Адебайо набрал 24 очка, реализовав 7 из 17 бросков с игры, 4 из 10 из-за дуги и 6 из 6 штрафных.
Это выступление позволило Адебайо преодолеть отметку в 10000 очков за регулярные сезоны, став вторым в истории «Хит». Кроме него это удавалось только Дуэйну Уэйду, на счету которого 21556 очков.
28-летний центровой проводит свой 9-й сезон в клубе из Флориды, набирая в среднем 18,9 очка (44,7% с игры, 33% из-за дуги) и 9,8 подбора.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Вполне себе набор для ПО.
Но как известно пока лидер по подборам, может Бэм в этом сезоне достанет.