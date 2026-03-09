Бэм Адебайо присоединился к Дуэйну Уэйду, став вторым игроком в истории «Майами», набравшим 10000 очков

Адебайо достиг отметки в 10000 очков за «Майами».

В победном матче против «Детройта» центровой «Майами » Бэм Адебайо набрал 24 очка, реализовав 7 из 17 бросков с игры, 4 из 10 из-за дуги и 6 из 6 штрафных.

Это выступление позволило Адебайо преодолеть отметку в 10000 очков за регулярные сезоны, став вторым в истории «Хит». Кроме него это удавалось только Дуэйну Уэйду , на счету которого 21556 очков.

28-летний центровой проводит свой 9-й сезон в клубе из Флориды, набирая в среднем 18,9 очка (44,7% с игры, 33% из-за дуги) и 9,8 подбора.