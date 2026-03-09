Виктор Вембаньяма забросил реверс-данк в окружении четырех соперников

Вембаньяма исполнил данк спиной к кольцу.

В матче против «Хьюстона » звездный центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма стал автором нескольких ярких блок-шотов, а также исполнил реверс-данк в окружении четырех соперников.

«Сперс» разгромили «Рокетс» (145:120), на счету французского центрового 29 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.