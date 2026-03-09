Видео
3

Виктор Вембаньяма забросил реверс-данк в окружении четырех соперников

Вембаньяма исполнил данк спиной к кольцу.

В матче против «Хьюстона» звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма стал автором нескольких ярких блок-шотов, а также исполнил реверс-данк в окружении четырех соперников.

«Сперс» разгромили «Рокетс» (145:120), на счету французского центрового 29 очков, 8 подборов и 4 блок-шота.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoСан-Антонио
logoВиктор Вембаньяма
logoХьюстон
logoНБА
logoБаскетбол - видео
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Как будто с детьми играет...

Хоть бы без серьёзных травм обошелся...
Великолепный защитник, Мистер Рюкзак на опыте понял, что дело идёт к хайлайту, и в решающий момент решил слиться с паркетом. Только вот если на повторах с некоторых ракурсов действительно удалось бесследно исчезнуть с картинки даже без помощи AI-ластика, в ростер великолепной четвёрки героя всё же зачислили 😂
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Браун: «Я лучший двусторонний игрок среди людей. Вемби не считается, он не человек»
8 марта, 05:06
Вембаньяма аж расплакался от того, как красиво уделал «Клипперс»
7 марта, 19:30
Крис Канти: «Пистонс» нужно будет несколько попыток в плей-офф для прорыва, «Сперс» выглядят по-другому»
6 марта, 19:30
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Монако» примет «Олимпиакос», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи
16 минут назад
Дарко Раякович: «Сезон длинный, у всех бывают спады, сейчас у нас такой отрезок»
36 минут назад
Стивен Эй Смит о рекорде Бэма Адебайо: «Уизардс» позволяют переваривать политику Вашингтона, потому что они еще хуже»
сегодня, 10:52
Энтони Эдвардс: «Кавай Ленард – один из лучших в истории баскетбола, когда он здоров»
сегодня, 10:30
Никола Йокич: «Любой, кто говорит, что в НБА нет защиты, либо не следит за лигой, либо ничего не понимает. Совершеннейшая глупость»
сегодня, 09:45
Кендрик Перкинс: «У меня новое прозвище для Алперена Шенгюна – «Нулевой интерес», из-за его отношения к защите»
сегодня, 09:10
«Надо было больше побеждать». Эй Джей Дибанца прокомментировал проигрыш в борьбе за звание лучшего игрока конференции Big 12
сегодня, 08:57
Илона Корстин о «Финале четырех» в Санкт-Петербурге: «Winline Basket Cup получается очень конкурентным, даже если «Зенит» не попадет, нам удастся сделать яркое спортивное событие»
сегодня, 08:27
Мэтт Боннер о 83 очках Бэма Адебайо: «Не могу согласиться с тем, что это была одна из величайших игр»
сегодня, 08:14
Игрок «Сперс» – Дюрэнту о двойной и тройной опеке: «Не то чтобы ты настолько хорош, просто твои партнеры никакие»
сегодня, 07:34
Ко всем новостям
Последние новости
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Бельгия сыграет с Китаем, США встретится с Пуэрто-Рико и другие матчи
15 минут назадLive
«Барселона» работает над приобретением Мозеса Райта из «Жальгириса» к следующему сезону
17 минут назад
Манучар Маркоишвили будет руководить «Монако» в матчах Евролиги
53 минуты назад
Джонни Джузэнг прилетел в Санкт-Петербург
сегодня, 10:59
Армони Брукс о продлении контракта с «Миланом»: «У нас были разговоры. Мне нравится этот город, отличное место, чтобы растить детей»
сегодня, 10:15
Дмитрий Узинский выбыл на 2-4 недели из-за травмы левой голени
сегодня, 09:59
Центровой Мухамет Диуф останется в «Виртусе» еще на один сезон
сегодня, 09:24
«Олимпиакос» наказан штрафом в 7000 евро за поведение фанатов в матче Евролиги против «Панатинаикоса»
сегодня, 06:31
Контракты Куинна Кука в Руанде и Иране сорвались из-за геополитических конфликтов с участием США
сегодня, 04:45
ЧМ-2026. Женщины. Квалификация. Австралия разгромила Аргентину, Франция победила Филиппины и другие результаты
сегодня, 03:55
Рекомендуем