Лука Дончич намекнул на проплаченность судей, показав характерный жест
Дончич показал судьям «денежный» жест.
В одном из моментов игры против «Нью-Йорка» защитник «Лейкерс» Лука Дончич подставился под соперника, чтобы судьи зафиксировали фол в атаке, но этого не произошло.
Оказавшись на полу, Дончич показал характерный «денежный» жест, намекая на подкуп арбитров.
Игра закончилась победой «Лейкерс» – 110:97. На счету Дончича лучшие в матче 35 очков (11 из 25 с игры, 5 из 16 трехочковых, 8 из 10 штрафных).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Пчелы против мёда.
Когда ЛЮБОЙ игрок ЛАЛ намекает на проплаченность судей, это дико смешно, ведь все знают, кому исторически больше всех дают фолов в этой честнейшей лиге... А непрерывные жалобы Луки к судьям и его нытьё буквально "вырезают" примерно 30% его потенциальных глориков, превращая их в его хейтеров. Очень глупый по-человечески игрок
Дончич при всëм его огромном таланте.. Это мажорик который привык что всë делается по его.. И бесит что он вечно лыбится.. Был Дуайт Ховард тоде вечно лыбился... И ка бы хоть он гайку то и взял вроде бы с Лал в пузыре.. Но уже по сути в роли ролевика.. Дончичи ещë ребёнок в теле 100+ кг здорового мужика
Всегда напрягало постоянное обращение Луки к судьям по любому поводу. В этой игре 30-21 по штрафным в пользу ЛАЛ, но все равно то же самое
Он пытался уточнить, пришел ли перевод из офиса Лейкерс. Не в бухгалтерию же звонить среди игры.
Раньше симпатизировал этот толстяк, но теперь уже просто раздражает, лидер лиги по штрафным, команда в топе по ним, и всё равно ноет, всё ему мало....
Либо симпатизировал этому,либо симпатичен этот
Умное слово человек узнал, а как пользоваться им, не научили :)
Пару матчей дисквала бы ему, перестал бы жаловаться каждую атаку
один технарь ему остался до одноматчевой дисквы
35 косарей зеленых сюдааа
А представьте если бы судьи не были проплачены? Тогда ЛАЛ пробивал за игру 50-60 штрафных, а соперник доигрывал вчетвером.
Лига это оценит , ждём счёт))
... Ох, уж это "похудевшее "лицо Лиги, когда уже угомонится?
