Лука Дончич намекнул на проплаченность судей, показав характерный жест

Дончич показал судьям «денежный» жест.

В одном из моментов игры против «Нью-Йорка» защитник «Лейкерс» Лука Дончич подставился под соперника, чтобы судьи зафиксировали фол в атаке, но этого не произошло.

Оказавшись на полу, Дончич показал характерный «денежный» жест, намекая на подкуп арбитров.

Игра закончилась победой «Лейкерс» – 110:97. На счету Дончича лучшие в матче 35 очков (11 из 25 с игры, 5 из 16 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пчелы против мёда.
Когда ЛЮБОЙ игрок ЛАЛ намекает на проплаченность судей, это дико смешно, ведь все знают, кому исторически больше всех дают фолов в этой честнейшей лиге... А непрерывные жалобы Луки к судьям и его нытьё буквально "вырезают" примерно 30% его потенциальных глориков, превращая их в его хейтеров. Очень глупый по-человечески игрок
Дончич при всëм его огромном таланте.. Это мажорик который привык что всë делается по его.. И бесит что он вечно лыбится.. Был Дуайт Ховард тоде вечно лыбился... И ка бы хоть он гайку то и взял вроде бы с Лал в пузыре.. Но уже по сути в роли ролевика.. Дончичи ещë ребёнок в теле 100+ кг здорового мужика
Всегда напрягало постоянное обращение Луки к судьям по любому поводу. В этой игре 30-21 по штрафным в пользу ЛАЛ, но все равно то же самое
Он пытался уточнить, пришел ли перевод из офиса Лейкерс. Не в бухгалтерию же звонить среди игры.
Раньше симпатизировал этот толстяк, но теперь уже просто раздражает, лидер лиги по штрафным, команда в топе по ним, и всё равно ноет, всё ему мало....
Либо симпатизировал этому,либо симпатичен этот
Умное слово человек узнал, а как пользоваться им, не научили :)
Пару матчей дисквала бы ему, перестал бы жаловаться каждую атаку
один технарь ему остался до одноматчевой дисквы
35 косарей зеленых сюдааа
А представьте если бы судьи не были проплачены? Тогда ЛАЛ пробивал за игру 50-60 штрафных, а соперник доигрывал вчетвером.
Лига это оценит , ждём счёт))
... Ох, уж это "похудевшее "лицо Лиги, когда уже угомонится?
Рекомендуем