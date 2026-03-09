Кенни Эткинсон: «Деррик Уайт – топ-5 игрок НБА»

Эткинсон: Деррик Уайт – топ-5 игрок НБА.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон очень высоко оценивает защитника «Бостона » Деррика Уайта .

«Деррик Уайт – топ-5 игрок НБА . Я знаю, что в стандартных СМИ так никто не говорит, но если смотреть на аналитику, на все продвинутые показатели, он входит в пятерку лучших игроков лиги, он суперзвезда. Джейлен [Браун], очевидно, проводит отличный год. [Неэмиаш] Кета по аналитике входит в топ-30. У них много таланта, даже без Джейсона [Тейтума]», – сказал Эткинсон перед игрой с «Селтикс».

В текущем сезоне Уайт выдает самые низкие в карьере показатели реализации бросков – 39,2% с игры и 32,8% из-за дуги. Однако по перехватам (1,2) и блок-шотам (1,5) защитник показывает карьерные максимумы.