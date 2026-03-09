Пэтти Миллс официально перешел в «Тенерифе»

«Тенерифе » объявила о подписании контракта с Пэтти Миллсом до конца сезона. 37-летний австралийский разыгрывающий, известный по выступлениям в НБА , усилит заднюю линию испанского клуба своим колоссальным опытом.

Миллс был выбран на драфте-2009 и за 16 сезонов в НБА сыграл 921 матч в регулярке и 99 – в плей-офф. Наиболее яркий отрезок его карьеры связан с «Сан-Антонио», где он провел 10 лет, набирая в среднем 10,2 очка с 42% реализации из-за дуги, и стал чемпионом НБА в 2014 году.