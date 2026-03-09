Джейсон Тейтум набрал 20 очков (12 в 1-й четверти) в победной игре с «Кливлендом»
Джейсон Тейтум провел второй матч после возвращения и набрал 20 очков .
Джейсон Тейтум продолжает удивлять скоростью восстановления после разрыва ахиллова сухожилия. Во втором матче после возвращения форвард провел на площадке 27 минут и помог «Бостону» одержать выездную победу над «Кливлендом» (109:98), набрав 20 очков, а также добавив 3 подбора и 2 передачи.
Особенно впечатляюще Тейтум начал встречу, набрав 12 уже в первой четверти, задав тон всей игре.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети НБА
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мастер
Самое главное то, что не боялся и шел под кольцо
самое интересное, когда перед началом сезона "топовые" ру-обозреватели нба в один голос говорили - бостону надо сливать сезон в погоне за пиком повыше!...у этого состава нет шансов и тд и тп...
Ну задним умом все крепки) В начале сезона и на западе никто не ожидал от Бостона таких результатов. Помню, им в основном прогнозировали плей-ин или около того. А с учетом сильного драфта, ухода нескольких игроков чемпионской основы и отсутствия Тейтума - было вполне логично предположить, что пойти за топовым новичком неплохой вариант. Но НБА умеет удивлять, чем и прекрасна.
Хорошо двигался, а в конце после его трешки уже Кливленд выкинул белое полотенце....
