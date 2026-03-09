Джейсон Тейтум набрал 20 очков (12 в 1-й четверти) в победной игре с «Кливлендом»

Джейсон Тейтум провел второй матч после возвращения и набрал 20 очков .

Джейсон Тейтум продолжает удивлять скоростью восстановления после разрыва ахиллова сухожилия. Во втором матче после возвращения форвард провел на площадке 27 минут и помог «Бостону» одержать выездную победу над «Кливлендом» (109:98), набрав 20 очков, а также добавив 3 подбора и 2 передачи.

Особенно впечатляюще Тейтум начал встречу, набрав 12 уже в первой четверти, задав тон всей игре.