«О боже мой!» Десмонд Бэйн начал дразнить Руди Гобера, когда тот упустил мяч в аут
Бэйн провоцировал Гобера после его ошибки.
В одном из моментов матча против «Орландо» на центрового «Миннесоты» Руди Гобера пошла передача в «краску», но он не смог ее выловить и упустил мяч в аут.
Этот момент заставил защитника «Мэджик» Десмонда Бэйна начать дразнить Гобера, выкрикивая ему в лицо «О боже мой!»
По итогам встречи «Орландо» разгромил «Вулвс» – 119:92. На счету Гобера 12 очков (6 из 6 с игры) и 8 подборов, у Бэйна – 30 очков (10 из 17).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Fullcourtpass в соцcети X
Мистер замок не обязан уметь ловить мяч...
