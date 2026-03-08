0

НБА оштрафовала Криса Миддлтона на 25000 долларов за бросок капы в направлении трибун

Миддлтон заплати штраф за бросок капы.

Форвард «Далласа» Крис Миддлтон был оштрафован на 25000 долларов за «бросок капы в направлении зрительских трибун».

По данным НБА, инцидент произошел за 7 минут до конца третьей четверти матча против «Орландо». В тот момент Миддлтон получил технический фол, что повлекло за собой штраф в 2000 долларов в дополнение к сегодняшнему взысканию.

Как пишет Майк Кертис из The Dallas Morning News, Миддлтон был расстроен из-за незафиксированного фола, когда потерял мяч под опекой Джейлена Саггса. Он бросил свою капу недалеко от скамейки «Далласа», и она приземлилась перед болельщиком у площадки, прежде чем проскользить в сторону помощника тренера Джея Триано.

Миддлтон набрал 19 очков и 7 передач при 6 потерях в проигранном с разницей в 1 очко матче. 34-летний игрок зарабатывает 33,3 миллиона долларов в последний год своего контракта.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoКрис Миддлтон
logoНБА
штрафы
logoДаллас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Блудные сыновья «Миннесоты» и 40-летний Тадж Гибсон. Кого в НБА подписали после дедлайна
4 марта, 15:45
Крис Миддлтон о решении остаться в «Далласе»: «Так у меня будут наилучшие шансы перед выходом на рынок свободных агентов»
2 марта, 14:26
Джейсон Кидд: «Миддлтон говорит, что не может помочь Флэггу, потому что тот уже его превзошел»
1 марта, 07:56
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
7 минут назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
26 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
40 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
52 минуты назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем