НБА оштрафовала Криса Миддлтона на 25000 долларов за бросок капы в направлении трибун

Миддлтон заплати штраф за бросок капы.

Форвард «Далласа» Крис Миддлтон был оштрафован на 25000 долларов за «бросок капы в направлении зрительских трибун».

По данным НБА , инцидент произошел за 7 минут до конца третьей четверти матча против «Орландо». В тот момент Миддлтон получил технический фол, что повлекло за собой штраф в 2000 долларов в дополнение к сегодняшнему взысканию.

Как пишет Майк Кертис из The Dallas Morning News, Миддлтон был расстроен из-за незафиксированного фола, когда потерял мяч под опекой Джейлена Саггса. Он бросил свою капу недалеко от скамейки «Далласа », и она приземлилась перед болельщиком у площадки, прежде чем проскользить в сторону помощника тренера Джея Триано.

Миддлтон набрал 19 очков и 7 передач при 6 потерях в проигранном с разницей в 1 очко матче. 34-летний игрок зарабатывает 33,3 миллиона долларов в последний год своего контракта.