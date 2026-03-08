5

Остоя Мияйлович: «Партизан» больше никогда не заплатит никому больше 1,5 млн евро!»

Президент «Партизана» Остоя Мияйлович раскрыл подробности провального сезона команды, которая занимает 17-е место в Евролиге, находясь далеко от борьбы за плей-офф.

«Когда сезон-2024/25 закончился, мы знали, что нам нужны хорошие результаты. Я сказал персоналу, что бюджет будет увеличен на 35%. Я сказал им привести двух хороших игроков с рынка, чтобы усилить команду. Мы сделали все, чтобы сохранить Бонгу и Брауна, мы платили Стерлингу Брауну в прошлом сезоне вдвое меньше по сравнению с нынешним, хотя у него был гарантированный контракт, но мы не хотели его терять. То же самое касается и Бонги.

К сожалению, мы заплатили 5 миллионов евро за двух игроков, которые сделали нашу команду слабее (Джабари Паркер и Шейк Милтон). Хотя я не скажу ничего плохого о Милтоне: он получил травму, не вписался, первый год в Европе. Удивительный парень с хорошим настроем. Ни нам, ни ему не повезло.

Мы никогда больше не будем подписывать такие дорогие контракты! Я выдвинул такое предложение, совет директоров его принял, мы никому не будем платить более 1,5 миллиона евро чистыми! Пока мы находимся в клубе и при нынешних финансовых обстоятельствах, этого больше не повторится.

Из отечественных игроков, которым можно платить больше и которые могут быть исключением, есть только один. Но это особый случай, который поднимет клуб на более высокий уровень», – сказал президент сербского клуба.

Когда его спросили, кто этот игрок-исключение, Мияйлович коротко ответил: «Пусть люди сами догадаются».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Meridian Sport
Невероятная загадка-Богданович
Ответ Поникший Руй
Богданович в Звезду вернется. Перо Антич обещал
Ответ Kostiantyn Kuznietsov
как можно "вернуться", если он там никогда не был? он как бы с юности (с 2010) с Партизаном, до этого был в ФМП
Так зачем столько платить Паркеру? Американцы в европе не будут играть даже на свой уровень
остоя - главная проблема партизана, а не милтон и не паркер
