Данки Джейлена Джонсона и Джулиуса Рэндла стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 7 марта.
В топ-5 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард «Миннесоты» Джулиус Рэндл, защитник «Филадельфии» Келли Убре и форвард «Атланты» Джейлен Джонсон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Рэндл на чилле так зарешал!
