Кристапс Порзингис: «Верю, что теперь буду здоров»

Порзингис: Верю, что теперь буду здоров.

После матча против «Оклахомы», который стал для центрового Кристапса Порзингиса вторым за «Голден Стэйт », баскетболист заявил, что находится на правильном пути к полному восстановлению от проблем со здоровьем.

«Я почувствовал, что мое тело возвращается в то состояние, в котором должно быть. Понятно, что я провел лишь одну тренировку, но все было довольно неплохо.

Особенно после обмена мне очень хотелось вернуться как можно скорее, так что пропускать игры было для меня немного болезненно, но сегодня все было нормально.

Я все еще чувствую себя немного тяжеловато, не поймал нужный ритм с бросками, но с каждой игрой все будет становиться лучше.

Верю, что теперь буду здоров. На этот раз я действительно чувствую, что все по-настоящему. Было много раз, когда я играл через какие-то проблемы со здоровьем, но думаю, что сейчас я на правильном пути. Надеюсь, что за оставшиеся 20 матчей регулярного сезона я смогу подойти к плей-офф в хорошей форме», – заключил центровой.

В проигранном матче против «Тандер» (97:104) Порзингис отметился 9 очками, 5 подборами и 5 передачами за 23 минуты на площадке.