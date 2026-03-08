8

Кристапс Порзингис: «Верю, что теперь буду здоров»

После матча против «Оклахомы», который стал для центрового Кристапса Порзингиса вторым за «Голден Стэйт», баскетболист заявил, что находится на правильном пути к полному восстановлению от проблем со здоровьем.

«Я почувствовал, что мое тело возвращается в то состояние, в котором должно быть. Понятно, что я провел лишь одну тренировку, но все было довольно неплохо.

Особенно после обмена мне очень хотелось вернуться как можно скорее, так что пропускать игры было для меня немного болезненно, но сегодня все было нормально.

Я все еще чувствую себя немного тяжеловато, не поймал нужный ритм с бросками, но с каждой игрой все будет становиться лучше.

Верю, что теперь буду здоров. На этот раз я действительно чувствую, что все по-настоящему. Было много раз, когда я играл через какие-то проблемы со здоровьем, но думаю, что сейчас я на правильном пути. Надеюсь, что за оставшиеся 20 матчей регулярного сезона я смогу подойти к плей-офф в хорошей форме», – заключил центровой.

В проигранном матче против «Тандер» (97:104) Порзингис отметился 9 очками, 5 подборами и 5 передачами за 23 минуты на площадке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Кристапса Порзингиса
Эту фразу он будет произносить в следующей команде тоже. По лиге пошла молва, кто же сможет вылечить Криспапса.
Ответ Ross!* Redcross
Эту фразу он будет произносить в следующей команде тоже. По лиге пошла молва, кто же сможет вылечить Криспапса.
А я симпатизирую Кристапсу. Были случаи, когда вечные травматики ближе 33 годам играли отменно, найдя свою команду. Желаю ему удачи
Ответ Ross!* Redcross
Эту фразу он будет произносить в следующей команде тоже. По лиге пошла молва, кто же сможет вылечить Криспапса.
Кстати уже сказали что следующий матч он пропустит ))))))

Им бы с Дэвисом и Каваем в одну команду )
Конечно Порзи в огне увидеть , это из ряда фантастики сейчас, очень хочется чтобы он подлечился, и хотя бы чуть помог воинам…
Кристапс был моим любимым игроком много лет. Я прям фанател, чувак из страны, которая граничит с моей, всё-таки. Но уже 3-4 года он чётко движется вниз. Я считаю, что всё это результаты травм. Очень высокие парни очень редко могут быть долго здоровыми.
Такие гении, как Ральф Сэмпсон в итоге уходят на свалку истории, хотя потенциал был на супермегазвезду.
В итоге, Кристапс просто бережётся (прямо начиная с Далласа, после страшной травмы), но и при таких раскладах получил за карьеру 2 околомакса. Результат финансово просто блестящий.
Спасибо за период в Никс. Это было ну очень круто.
Что толку от его здоровья, если под кольцо он ходить так и не станет, а шмалять трешки будет уже не с двух, а с четырех метров не доходя до дуги (с понятным итогом).
