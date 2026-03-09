НБА. 35 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», четверо игроков «Сан-Антонио» набрали 20+ очков в разгромной победе над «Хьюстоном», 30 очков Митчелла не спасли «Кливленд» от проигрыша «Бостону» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
30 очков Донована Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения от «Бостона» в матче команд из топ-4 Восточной конференции.
«Лейкерс» победили «Нью-Йорк» (110:97), Лука Дончич отметился 35 очками (11 из 25 с игры, 5 из 16 трехочковых, 8 из 10 штрафных).
«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» (145:120), сразу четверо игроков «Сперс» набрали 20 и больше очков: Виктор Вембаньяма (29), Стефон Касл (23), Де’Аарон Фокс (20) и Келдон Джонсон (20).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Материалы по теме
Рекомендуем
