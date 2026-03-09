  • НБА. 35 очков Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Йорк», четверо игроков «Сан-Антонио» набрали 20+ очков в разгромной победе над «Хьюстоном», 30 очков Митчелла не спасли «Кливленд» от проигрыша «Бостону» и другие результаты
131

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

30 очков Донована Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения от «Бостона» в матче команд из топ-4 Восточной конференции.

«Лейкерс» победили «Нью-Йорк» (110:97), Лука Дончич отметился 35 очками (11 из 25 с игры, 5 из 16 трехочковых, 8 из 10 штрафных).

«Сан-Антонио» разгромил «Хьюстон» (145:120), сразу четверо игроков «Сперс» набрали 20 и больше очков: Виктор Вембаньяма (29), Стефон Касл (23), Де’Аарон Фокс (20) и Келдон Джонсон (20).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Это не рекордный по дальности пас на алей-уп был сейчас у Хардена? Ну или один из самых дальних. От своего штрафа. Я просто никогда не видел такого
Лейкерс 7 с лишним минут не могут с игры забить и удерживают лидерство, это все, что нужно знать об этом тошнилове
Уэстбрук: триплдабл 23 очков, 11 подборов, 12 ассистов, 0 потерь, против Буллз. Второй триплдабл в его карьере с 0 потерь. Кроме Уэстбрука триплдабл с 0 потерь делал Йокич, Халибертон, Батлер, Сабонис.
Харден уже в режиме плей-офф
плей-офф ещё не начался, харден уже прячется за чужими спинами и дает стабильные 36%

ничего не меняется)
Дед совсем лысый стал, но сидит на скамейке, улыбается, доволен явно)
Ответ Батя ивана
Дед совсем лысый стал, но сидит на скамейке, улыбается, доволен явно)
Да он сбрил остатки волос. И так намного лучше :)
Два подбора Голдина помогли Хит вырвать победу у лидера восточной конференции Пистонс
Старый добрый Уэстбрук, приятно видеть
Ответ russell westbrook
Старый добрый Уэстбрук, приятно видеть
Легенда!!!
Два отличных матча в удобное время!
Насколько же у ЛАЛ более сбалансированные лайнапы без деда
