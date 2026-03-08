Чемпионат Италии. «Дертона» взяла верх над «Кремоной», «Венеция» оказалась сильнее «Тревизо»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли три матча.

«Дертона» выиграла у «Ваноли Кремоны», «Тревизо» уступила «Венеции» в напряженной концовке. Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 18-3,Брешия – 15-5, Милан – 14-6, Венеция – 14-6, Дертона – 14-7, Триест – 10-10, Тренто – 9-11, Варезе – 9-12, Реджо-Эмилия – 8-12, Удине – 8-13, Динамо Сассари – 8-13, Ваноли Кремона – 8-13, Наполи – 7-13, Канту – 5-15, Тревизо – 3-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.