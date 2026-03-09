  • Спортс
Чемпионат Франции. 27 очков Джареда Родена помогли «Парижу» обыграть «Лимож», «Булазак» вырвал победу у «Гравлин-Дюнкерка»

8 марта в чемпионате Франции прошли два матча.

Джаред Роден набрал 27 очков и привел «Париж» к победе над «Лиможем», «Булазак» обыграл «Гравлин-Дюнкерк» в близкой концовке.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 19-2, Париж – 16-5, Нантер – 15-6, Страсбур – 14-6, Виллербан – 13-7, Бурк – 12-8, Шоле – 12-9, Ле-Ман – 13-8, Элан Шалон – 9-12, Дижон – 9-12, Нанси – 8-13, Булазак – 8-13, Лимож – 7-14, Гравлин-Дюнкерк – 6-15, Сен-Кантен – 4-17, Ле-Портель – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
