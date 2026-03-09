Адриатическая лига. «Цедевита Олимпия» победила «Дубай», 27 очков Миллер-Макинтайра помогли «Црвене Звезде» обыграть «Клуж» и другие результаты

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли четыре матча.

«Цедевита Олимпия» выиграла у «Дубая». «Црвена Звезда» обыграла «Клуж» благодаря 27 очкам Коди Миллер-Макинтайра. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Топ-8 Положение команд : Партизан Сербия – 17-1, Дубай ОАЭ – 16-2, Црвена Звезда Сербия – 14-4, Будучность Черногория – 14-4, Цедевита-Олимпия Словения – 12-5, Клуж Румыния – 10-7, Босна Роял Босния и Герцеговина – 8-10, Игокеа Босния и Герцеговина – 8-10. Плей-аут Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 9-9, ФМП Сербия – 7-11, Задар Хорватия – 7-11, Борац Чачак Сербия – 7-11, Мега Сербия – 6-11, Илирия Словения – 6-12, КРКА Словения – 6-12, Вена Австрия – 5-13, Студентски центар Черногория – 4-13, Сплит Хорватия – 4-14. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.