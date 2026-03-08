0

Чемпионат Турции. «Фенербахче» справился с «Мерсином», «Тофаш» уступил «Эсенлер Эрокспору»

Сегодня в чемпионате Турции прошли три матча.

«Фенербахче» одержал победу над «Мерсином», «Тофаш» дома проиграл «Эсенлер Эрокспору».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче – 19-2, Бешикташ – 18-3, Бахчешехир – 15-6, Трабзонспор – 15-6, Тюрк Телеком – 13-8, Анадолу Эфес – 12-8, Галатасарай – 12-9, Эсенлер Эрокспор – 12-9, Тофаш – 9-12, Мерсин – 8-13, Меркезефенди – 8-13, Маниса – 7-13, Бурсаспор – 6-15, Петким Спор – 6-15, Каршияка – 4-17, Бююкчекмедже – 3-18.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
