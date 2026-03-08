ACB. «Валенсия» уверенно обыграла «Мурсию», «Барселона» разобралась с «Бреоганом» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли шесть матчей.
«Валенсия» разгромила «Мурсию», «Барселона» уверенно обыграла «Бреоган» на выезде.
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 19-2, Валенсия – 16-5, Барселона –15-6, Баскония – 14-6, Мурсия – 14-7, Уникаха – 14-7, Ховентуд – 13-8, Тенерифе – 12-9, Бильбао – 12-10, Жирона – 10-11, Манреса – 9-12, Бреоган – 8-13, Форса Льейда – 8-13, Гран-Канария – 7-14, Сарагоса – 6-15, Андорра – 6-15, Сан-Пабло Бургос – 5-16, Гранада – 1-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
