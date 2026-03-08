  • Спортс
Единая лига ВТБ. Дабл-дабл Всеволода Ищенко (12+15) помог «Локомотиву-Кубань» разобраться с «Енисеем»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в гостях обыграл «Енисей», защитник краснодарцев Всеволод Ищенко отметился дабл-даблом: 12 очков и 15 подборов (4 из 9 с игры, 1 из 2 трехочковых, 3 из 4 штрафных).

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 27-2, УНИКС – 25-4, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 20-11, Бетсити Парма – 17-14, МБА-МАИ – 14-16, Уралмаш – 14-17, Енисей – 12-18, Пари Нижний Новгород – 8-22, Автодор – 5-25, Самара – 2-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Ален классно вписался в команду
Рекомендуем