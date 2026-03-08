Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»
Инсайдер Марк Спирс сделал интересное заявление об ожиданиях звезды «Голден Стэйт» Стефена Карри относительно будущего состава команды.
«Стефен Карри хочет играть в этом сезоне. Он хочет играть в плей-офф. Есть ли у него чемпионские амбиции? Думаю, он реалистично на это смотрит. Он упомянул, что Джимми Батлера не будет, но ему, очевидно, нравятся Подземски, Ги Сантос, некоторые другие молодые ребята в команде.
Я думаю, он знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему, к Джимми, к Дрэймонду, если предположить, что он все еще будет в команде...
Помните, это «Уорриорс», у них есть бренд, они могут быстро все исправить и добавить таланта. Но с экономической точки зрения опора – это молодые ребята, и если дать им этот ценный опыт, как сейчас, это поможет клубу в долгосрочной перспективе и, в процессе, сэкономит им деньги для кого-то более крупного», – сказал Спирс.
«Голден Стэйт» рассматривался как один из главных претендентов на Янниса Адетокумбо перед трэйд-дедлайном обменов, однако «Милуоки» не стал рассматривать варианты обмена греческой суперзвезды.
Будущее Леброна Джеймса в «Лейкерс» после текущего сезона не определено. У 41-летней суперзвезды истекает контракт с зарплатой в 52,6 миллиона долларов, и он станет неограниченно свободным агентом.
Остаётся только Леброн... Но и он не факт что согласится. Ему надо завершать и быть главным актёром на сцене, а не делаиться со Стефом вниманием... Кливленд выглядит поперспективнее... Во-первых это красивая история, во-вторых там масштаб звёзд не тот чтобы тягаться с Джеймсом.
Никаких реаьных звёзд в ГСВ не появится пока Стэф не завершит, нужно это принять. Великий поход давно закончен.