Марк Спирс: «Стеф знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему»

Спирс считает, что Карри рассчитывает на серьезное усиление состава.

Инсайдер Марк Спирс сделал интересное заявление об ожиданиях звезды «Голден Стэйт» Стефена Карри относительно будущего состава команды.

«Стефен Карри хочет играть в этом сезоне. Он хочет играть в плей-офф. Есть ли у него чемпионские амбиции? Думаю, он реалистично на это смотрит. Он упомянул, что Джимми Батлера не будет, но ему, очевидно, нравятся Подземски, Ги Сантос, некоторые другие молодые ребята в команде.

Я думаю, он знает: будь то Яннис, будь то Леброн, следующим летом найдется кто-то, кто присоединится к нему, к Джимми, к Дрэймонду, если предположить, что он все еще будет в команде... 

Помните, это «Уорриорс», у них есть бренд, они могут быстро все исправить и добавить таланта. Но с экономической точки зрения опора – это молодые ребята, и если дать им этот ценный опыт, как сейчас, это поможет клубу в долгосрочной перспективе и, в процессе, сэкономит им деньги для кого-то более крупного», – сказал Спирс.

«Голден Стэйт» рассматривался как один из главных претендентов на Янниса Адетокумбо перед трэйд-дедлайном обменов, однако «Милуоки» не стал рассматривать варианты обмена греческой суперзвезды.

Будущее Леброна Джеймса в «Лейкерс» после текущего сезона не определено. У 41-летней суперзвезды истекает контракт с зарплатой в 52,6 миллиона долларов, и он станет неограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница ClutchPoints в соцсети X
Не ну там в лиге еще много старичков, есть кого звать - Лаури, Лав, Эрик Гордон, Брук Лопес, Пламли… и даже, простите, Инглз.
Что-то не припомню, когда срабатывал сбор звездных пенсионеров..
Ответ genius1986okla
Что-то не припомню, когда срабатывал сбор звездных пенсионеров..
В любом случае на это будет интересно посмотреть.
Ответ genius1986okla
Что-то не припомню, когда срабатывал сбор звездных пенсионеров..
Бывает. Вот хоть в этом году: Уэстбрук+Дерозан принесут хорошие дивиденды)
Яннис ???? Каким образом ??? Летом он не свободны агент ещё.. А в обмене за хромого бутлика его не отдадут.. Кароче мимо.. не будет его в ГСВ.
Остаётся только Леброн... Но и он не факт что согласится. Ему надо завершать и быть главным актёром на сцене, а не делаиться со Стефом вниманием... Кливленд выглядит поперспективнее... Во-первых это красивая история, во-вторых там масштаб звёзд не тот чтобы тягаться с Джеймсом.
Никаких реаьных звёзд в ГСВ не появится пока Стэф не завершит, нужно это принять. Великий поход давно закончен.
Как надоели эти пустые разговоры про Яниса в гсв
Рекомендуем