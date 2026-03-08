Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»

Эдвардс составил свою пятерку лучших в истории.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поделился своей версией пятерки лучших игроков всех времен.

«Стеф Карри на «единице», Энтони Эдвардс на «двойке». Майк Джордан на «тройке». Да, Майк Джордан идет на «тройку», потому что я должен быть на «двойке».

На «четверку» я должен поставить своего любимого игрока, Кей Ди. И The Dream на «пятерке» (Хаким Оладжувон ). Или Шак? Да, да, да, я возьму Шака», – сказал Эдвардс.