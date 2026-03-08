18

Энтони Эдвардс включил себя в лучшую пятерку всех времен, сместив Майкла Джордана на «тройку»

Эдвардс составил свою пятерку лучших в истории.

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс поделился своей версией пятерки лучших игроков всех времен.

«Стеф Карри на «единице», Энтони Эдвардс на «двойке». Майк Джордан на «тройке». Да, Майк Джордан идет на «тройку», потому что я должен быть на «двойке».

На «четверку» я должен поставить своего любимого игрока, Кей Ди. И The Dream на «пятерке» (Хаким Оладжувон). Или Шак? Да, да, да, я возьму Шака», – сказал Эдвардс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
18 комментариев
Ну может он сначала финал хотя бы понюхает? И то...
Ответ bear7904
Ну может он сначала финал хотя бы понюхает? И то...
Джордан свой первый кубок выиграл в свои 28 лет. Леброн выиграл в 27 лет. Кобе выиграл в свои 21 лет но у него в составе был грандиозный Шак которому было 28. Те же Йокич и Яннис свои кубки выиграли в свои 27-28 лет. Поэтому не стоит от 24 летнего парня ждать какого-то результата. Он ещё не вышел в свой пик.
Ответ bear7904
Ну может он сначала финал хотя бы понюхает? И то...
Комментарий скрыт
Балабол одним словом. Сколько уже таких было
Эдвардс: Джордан идет на "тройку", потому что я должен быть на "двойке"
Джордан: Эдвардс идет в пешее сексуальное путешествие
Он как будто в одной машине с Бруксом понюхал.. Такую чушь несёт последнее время.
Без Карузо нелегитимно))
Ну кто же будет спорить с Великим Многократным Чемпионом Э.ЭДВАРДСОМ! Да, точно, кого бы я взял... Шака или Хакима, надо подумать...
Чувак не в 5 ке сезона, но в пятерке в истории))
Эдвардс в топ-500 игроков за всю историю. Это уровень.
Сам себя не включишь в пятёрку, никто не включит
В этой пятерке кроме MJ все игроки мягко говоря не однозначные для такого громкого статуса
