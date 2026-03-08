  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
4

Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»

Тренер Браун высказал свое мнение о современной НБА.

Член Зала славы и легендарный тренер Лэрри Браун выразил обеспокоенность количеством разгромов в сегодняшней НБА.

«Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день.

Почти каждый вечер какую-нибудь команду громят на 40 или 50 очков, и я этого не понимаю. Я тренировал команды, у которых были плохие игры и нас выносили, потому что мы не попадали по кольцу, или у соперника все залетало. Но видеть на постоянной основе поражения с разницей 30, 40, 50 очков – это ужасный знак», – сказал Браун.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
logoЛэрри Браун
logoНБА
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смешная история. Зашел на баскетреф проверить слова Брауна. В пятой (!) игре дебютного сезона в АБА 1967/68 его "Новый Орлеан" вынес "Питтсбург" "+29". После этого за ноябрь "Пайперс" потерпели еще 10 (!) поражений (а три игры даже "-23", "-20" и "-26"). "Питтсбург" уволил тренера? Нет, "Пайперс" закончили регулярку 54-24 и стали в том году чемпионами - в седьмой игре одолев... "Новый Орлеан" Брауна :)
Ответ dn8zmw5c
Смешная история. Зашел на баскетреф проверить слова Брауна. В пятой (!) игре дебютного сезона в АБА 1967/68 его "Новый Орлеан" вынес "Питтсбург" "+29". После этого за ноябрь "Пайперс" потерпели еще 10 (!) поражений (а три игры даже "-23", "-20" и "-26"). "Питтсбург" уволил тренера? Нет, "Пайперс" закончили регулярку 54-24 и стали в том году чемпионами - в седьмой игре одолев... "Новый Орлеан" Брауна :)
А сколько поражений с -30 или -40, как он сказал в интервью?
Ответ DinamoK-7
А сколько поражений с -30 или -40, как он сказал в интервью?
В качестве тренера в первом сезоне за "Сперс"-1988/89 Браун пару раз улетел "-37", пару раз "-40", разочек даже "-46". Не уволили. Простим деда и дадим поворчать
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«На улице 40 градусов, а ты вырядился как Пэт Райли!» Тренеры НБА отвоевали право не носить костюмы
6 марта, 18:50
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
6 минут назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
25 минут назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
39 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
51 минуту назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем