Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»
Тренер Браун высказал свое мнение о современной НБА.
Член Зала славы и легендарный тренер Лэрри Браун выразил обеспокоенность количеством разгромов в сегодняшней НБА.
«Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день.
Почти каждый вечер какую-нибудь команду громят на 40 или 50 очков, и я этого не понимаю. Я тренировал команды, у которых были плохие игры и нас выносили, потому что мы не попадали по кольцу, или у соперника все залетало. Но видеть на постоянной основе поражения с разницей 30, 40, 50 очков – это ужасный знак», – сказал Браун.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SiriusXM NBA Radio
Смешная история. Зашел на баскетреф проверить слова Брауна. В пятой (!) игре дебютного сезона в АБА 1967/68 его "Новый Орлеан" вынес "Питтсбург" "+29". После этого за ноябрь "Пайперс" потерпели еще 10 (!) поражений (а три игры даже "-23", "-20" и "-26"). "Питтсбург" уволил тренера? Нет, "Пайперс" закончили регулярку 54-24 и стали в том году чемпионами - в седьмой игре одолев... "Новый Орлеан" Брауна :)
А сколько поражений с -30 или -40, как он сказал в интервью?
В качестве тренера в первом сезоне за "Сперс"-1988/89 Браун пару раз улетел "-37", пару раз "-40", разочек даже "-46". Не уволили. Простим деда и дадим поворчать
