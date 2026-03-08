Лэрри Браун: «Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день»

Тренер Браун высказал свое мнение о современной НБА.

Член Зала славы и легендарный тренер Лэрри Браун выразил обеспокоенность количеством разгромов в сегодняшней НБА .

«Если бы в мое время команду разгромили на 30 или 40 очков, тренера бы уволили на следующий же день.

Почти каждый вечер какую-нибудь команду громят на 40 или 50 очков, и я этого не понимаю. Я тренировал команды, у которых были плохие игры и нас выносили, потому что мы не попадали по кольцу, или у соперника все залетало. Но видеть на постоянной основе поражения с разницей 30, 40, 50 очков – это ужасный знак», – сказал Браун.