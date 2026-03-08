  • Спортс
  Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»
16

Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»

Портер выступил против намеренных проигрышей в матчах ради выбора на драфте.

Форвард «Бруклина» Майкл Портер отметил проблему «танкинга» как одну из главных в НБА. 

«Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте. Я просто считаю, что выбрасывать целые сезоны НБА в помойку – это неправильно.

Это не очень этично по отношению к игре, и люди платят большие деньги, чтобы увидеть, как лучшие игроки мира соревнуются. Ты хочешь видеть, что команды выкладываются по максимуму каждый вечер. А когда команды делают то, что некоторые из них делают в наши дни, на это бывает тяжело смотреть.

Можно ведь слить целый сезон, а затем даже не получить тот выбор на драфте, который хочешь. Даже если ты получишь желаемый пик, этот игрок может не оправдать ожиданий, и тогда ты просто отбрасываешь свою программу назад на долгие-долгие годы.

Так что я понимаю, когда команды перестраиваются, но я чувствую, что есть этичный способ делать это и неэтичный способ. Надеюсь, они смогут это немного изменить. Я просто считаю, что лучшие игроки должны выходить на площадку каждый вечер», – сказал Портер.

«Бруклин», за который выступает Портер, имеет высокую вероятность попадания в лотерею в этом году, будучи 14-й командой на Востоке с результатом 16-47.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что он и остальное руководство лиги ищут способы борьбы с «танкингом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Эмили Остин
16 комментариев
Майкл, ты не туда воюешь
Должны ли лучшие игроки выходить с некоторыми повреждениями, если команде ничего не светит?
А повреждения есть всегда )
Ответ norg
Должны ли лучшие игроки выходить с некоторыми повреждениями, если команде ничего не светит? А повреждения есть всегда )
тут палка о двух концах, в 90х игроки выходили и с повреждениями и болезнями, ибо болельщиками уплачено, да, карьерный век был короче, но люди получали битву и шоу, в этом смысл некоторых принципиальных соперничеств, сейчас попробуй угадай, на какой матч купить билет... и тут вкусовщина, мне так более нравится 13 сезонов MJ с 6 чемпионствами, где почти во всех он сыграл 80 матчей, нежели 20 сезонов кого бы то ни было по 20-30 матчей, вот вообще нас рать сколько долго играет звезда, если половина из них на лавке или в полноги играет
Ответ Anton Totsamyi
тут палка о двух концах, в 90х игроки выходили и с повреждениями и болезнями, ибо болельщиками уплачено, да, карьерный век был короче, но люди получали битву и шоу, в этом смысл некоторых принципиальных соперничеств, сейчас попробуй угадай, на какой матч купить билет... и тут вкусовщина, мне так более нравится 13 сезонов MJ с 6 чемпионствами, где почти во всех он сыграл 80 матчей, нежели 20 сезонов кого бы то ни было по 20-30 матчей, вот вообще нас рать сколько долго играет звезда, если половина из них на лавке или в полноги играет
Раньше были другие правила потолка, как минимум.
Если не по 20-30, а по 65?
Доказал сегодня делом.
Но если в команде нет ни одного игрока - вокруг которого можно построить команду - то найти такого можно только на драфте...
Главное сам Бруклин в порыве эмоционального (и в общем-то справедливого) монолога не назвал, не придерёшься.
Выиграли у Детройта и сразу делают вид, что они то танкингом не занимаются ))
Ну а смысл им убиваться если их состав не позволяет попасть в плейофф. Все таки в футболе система с вылетом в пердив лучше продумана.
Бывают что искренне команда не хочет сливать но что то не работает в команде так что он прав
Кормящую руку укусил.
