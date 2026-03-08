Майкл Портер: «Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте»

Портер выступил против намеренных проигрышей в матчах ради выбора на драфте.

Форвард «Бруклина » Майкл Портер отметил проблему «танкинга» как одну из главных в НБА.

«Лига должна что-то сделать с «танкингом». Мне не нравится, как команды намеренно сливают матчи, чтобы получить хороший выбор на драфте. Я просто считаю, что выбрасывать целые сезоны НБА в помойку – это неправильно.

Это не очень этично по отношению к игре, и люди платят большие деньги, чтобы увидеть, как лучшие игроки мира соревнуются. Ты хочешь видеть, что команды выкладываются по максимуму каждый вечер. А когда команды делают то, что некоторые из них делают в наши дни, на это бывает тяжело смотреть.

Можно ведь слить целый сезон, а затем даже не получить тот выбор на драфте, который хочешь. Даже если ты получишь желаемый пик, этот игрок может не оправдать ожиданий, и тогда ты просто отбрасываешь свою программу назад на долгие-долгие годы.

Так что я понимаю, когда команды перестраиваются, но я чувствую, что есть этичный способ делать это и неэтичный способ. Надеюсь, они смогут это немного изменить. Я просто считаю, что лучшие игроки должны выходить на площадку каждый вечер», – сказал Портер.

«Бруклин», за который выступает Портер, имеет высокую вероятность попадания в лотерею в этом году, будучи 14-й командой на Востоке с результатом 16-47.

Ранее комиссионер НБА Адам Сильвер сообщил, что он и остальное руководство лиги ищут способы борьбы с «танкингом».