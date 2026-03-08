Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»

Керр считает правила причиной, приводящей к большому количеству штрафных.

После проигрыша «Оклахоме» (97:104) главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр выразил свое мнение об игре лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера , который 15 раз выходил на линию штрафного броска.

«Он невероятно умный игрок. Он точно знает, как спровоцировать контакт. И все это в рамках правил. У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам.

Если мы позволяем атакующему игроку отталкивать свободной рукой, чтобы создать пространство, то защищаться становится тяжело. Потому что, если защитник выставит руку, то любой игрок лиги сделает то, что делает Шэй, что делает Джеймс Харден – зацепит ее и покажет контакт. И все в рамках правил.

Лига должна адаптироваться. Игроки умны, и год за годом они использует правила в свою пользу», – сказал Керр.