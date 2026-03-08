5

Керр о 15 штрафных Гилджес-Александера: «У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам»

Керр считает правила причиной, приводящей к большому количеству штрафных.

После проигрыша «Оклахоме» (97:104) главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выразил свое мнение об игре лидера «Тандер» Шэя Гилджес-Александера, который 15 раз выходил на линию штрафного броска.

«Он невероятно умный игрок. Он точно знает, как спровоцировать контакт. И все это в рамках правил. У меня нет претензий к Шэю. У меня претензии к правилам.

Если мы позволяем атакующему игроку отталкивать свободной рукой, чтобы создать пространство, то защищаться становится тяжело. Потому что, если защитник выставит руку, то любой игрок лиги сделает то, что делает Шэй, что делает Джеймс Харден – зацепит ее и покажет контакт. И все в рамках правил.

Лига должна адаптироваться. Игроки умны, и год за годом они использует правила в свою пользу», – сказал Керр.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Стива Керра
Уже надоело это позорище, а не правила.
Мне кажется керр хотел бы сказать, что виноваты в первую очередь полосатые, которые одинаковые эпизоды могут судить совершенно по-разному. Но решил сэкономить свои денежки.
Стив, а может прежде чем что-то там бурчать про штрафные (а ты "между строк", но пробурчал про них), и искать мифических виноватых (как это часто и бывает в подобных случаях, и у тебя в частности тоже), не лучше ли свою команду запереть в зале на сувальдный замок наивысшего класса надёжности, чтоб они сами там попрактиковались над своими бросками с линии? А то при 11 из 18 (61%) как-то несолидно всё это говорить, да и звучит как оправдание.

В общем, будь мужиком, Стив. Хотя, надо отдать должное, более-менее сказал достойно, всё же (ну, по крайней мере, попытался это сделать)
