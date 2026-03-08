Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина

Гилджес-Александер решил концовку матча против «Уорриорс».

Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал автором решающего попадания в игре против «Голден Стэйт », забросив через Дрэймонда Грина .

За 42 секунды до конца Гилджес-Александер довел преимущество «Тандер» до 5 очков, а затем увеличил его еще на 2, реализовав штрафные броски. В последней атаке «Уорриорс» действующий MVP отработал в защите, выписав сопернику блок-шот.

По итогам встречи на счету Гилджес-Александера 27 очков (6 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 14 из 15 штрафных), 5 подборов и 5 передач.

«Тандер» обыграли «Уорриорс» (104:97) и первыми в лиге достигли отметки в 50 побед.