Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина
Гилджес-Александер решил концовку матча против «Уорриорс».
Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал автором решающего попадания в игре против «Голден Стэйт», забросив через Дрэймонда Грина.
За 42 секунды до конца Гилджес-Александер довел преимущество «Тандер» до 5 очков, а затем увеличил его еще на 2, реализовав штрафные броски. В последней атаке «Уорриорс» действующий MVP отработал в защите, выписав сопернику блок-шот.
По итогам встречи на счету Гилджес-Александера 27 очков (6 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 14 из 15 штрафных), 5 подборов и 5 передач.
«Тандер» обыграли «Уорриорс» (104:97) и первыми в лиге достигли отметки в 50 побед.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
после сегодняшнего матча с ГСВ, Тандер стали второй командой в истории НБА, которая одержала 50 побед перед 65 играми в ДВУХ СЕЗОНАХ ПОДРЯД после… ГСВ образца 2014-18