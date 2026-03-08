Видео
Шэй Гилджес-Александер забросил решающий трехочковый через Дрэймонда Грина

Гилджес-Александер решил концовку матча против «Уорриорс».

Суперзвезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер стал автором решающего попадания в игре против «Голден Стэйт», забросив через Дрэймонда Грина.

За 42 секунды до конца Гилджес-Александер довел преимущество «Тандер» до 5 очков, а затем увеличил его еще на 2, реализовав штрафные броски. В последней атаке «Уорриорс» действующий MVP отработал в защите, выписав сопернику блок-шот.

По итогам встречи на счету Гилджес-Александера 27 очков (6 из 15 с игры, 1 из 4 трехочковых, 14 из 15 штрафных), 5 подборов и 5 передач.

«Тандер» обыграли «Уорриорс» (104:97) и первыми в лиге достигли отметки в 50 побед.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Минутка бесполезной и ненужной информации (потом не говорите, что я предупредил):
после сегодняшнего матча с ГСВ, Тандер стали второй командой в истории НБА, которая одержала 50 побед перед 65 играми в ДВУХ СЕЗОНАХ ПОДРЯД после… ГСВ образца 2014-18
Nbw рыдает в подушку
Шэй в очередной раз делает разницу, когда каждый пишу в его адрес слова поддержки, очень много людей минусуют, но он лишь в очередной раз доказывает кто МВП номер один в Лиге, сегодня играл с шутерами, практически без больших и снова затаскивает...
