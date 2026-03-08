  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»
2

Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»

Эдвардс уклонился от прямого ответа о проблемах в игре с «Мэджик».

Сегодня «Миннесота» разгромно проиграла «Орландо» – 92:119. «Вулвс» попали лишь 36% бросков с игры, в то время как Джейден Макдэниэлс и Донте Дивинченцо смазали все 15 попыток.

После игры лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс не стал прямо отвечать на вопрос о том, что пошло не так.

 «А что тренер сказал? Хотя, неважно, что он там говорил. Сам я не знаю. Хотел бы я дать вам ответ. Вообще я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу», – произнес защитник.

Сам Эдвардс отметился 34 очками при 8 из 18 с игры, 5 из 9 трехочковых и 13 из 14 штрафных.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Энтони Эдвардса
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
logoДжейден Макдэниэлс
logoНБА
logoДонте Дивинченцо
logoОрландо
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Догище скатали, вот и весь ответ
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро набрали 55 очков на двоих в разгромной победе над «Миннесотой»
8 марта, 04:50Видео
Энтони Эдвардс о рекорде Стефа Карри по трехочковым: «Белый парнишка из «Шарлотт» хорош. Или я, или Кон Книппел достанем»
7 марта, 16:40
Кармело Энтони: «Считаю Энтони Эдвардса лучшим игроком в НБА, у него полный набор»
6 марта, 18:30
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
5 минут назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
24 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
38 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
50 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем