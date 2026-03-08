Энтони Эдвардс о том, что пошло не так в игре с «Орландо»: «Я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу»

Эдвардс уклонился от прямого ответа о проблемах в игре с «Мэджик».

Сегодня «Миннесота » разгромно проиграла «Орландо » – 92:119. «Вулвс» попали лишь 36% бросков с игры, в то время как Джейден Макдэниэлс и Донте Дивинченцо смазали все 15 попыток.

После игры лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс не стал прямо отвечать на вопрос о том, что пошло не так.

«А что тренер сказал? Хотя, неважно, что он там говорил. Сам я не знаю. Хотел бы я дать вам ответ. Вообще я знаю, в чем дело, но озвучивать не хочу», – произнес защитник.

Сам Эдвардс отметился 34 очками при 8 из 18 с игры, 5 из 9 трехочковых и 13 из 14 штрафных.