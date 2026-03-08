«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»
«Бруклин», занимающий предпоследнее место в Восточной конференции, неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт» – 107:105.
По ходу встречи «Нетс» уступали с разницей в 23 очка, и этот камбэк стал для команды самым крупным с 3 марта 2023 года. «Бруклин» проигрывал с двузначной разницей за 5,5 минуты до конца, но в заключительном отрезке переиграл «Детройт» 18:6.
Форвард «Нетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов, а форвард Заир Уильямс добавил 23 очка, включая два трехочковых в последние три минуты.
«Пистонс», потерпевшие третье поражение подряд впервые в этом сезоне, играли без Кейда Каннингема (четырехглавая мышца) и Осара Томпсона (голеностоп).
Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил четвертый матч подряд с целью снижения нагрузки на травмированную летом стопу.
Честно говоря, Жорди творит какую-то дичь
одни прячут стартеров в лазарете с выдуманными травмами, другие просто обменяли их на активы - ни то ни другое не похоже на спортивную борьбу, просо путь Бруклина более типичен для НБА, а целые пятёрки в лазарет сажать только последние годы стали, до этого одной-двумя звёздами ограничивались
по мне какую-то дичь творит прежде всего Маркс - достаточно просто отправить Портера на какую-то плановую операцию с восстановлением до конца сезона, а он всё не делает и не делает этого, дождётся того, что тот реально надолго сломается, если Йорди ради таких вот побед будет по 40 минут его на площадке держать
Претензии к Жорди в том, что он идет вразрез с интересами франшизы. Молодые играют не так много как могли бы и их развития маловато при таких возможностях по минутам. Ветераны выглядят так же плохо как и перед сезоном (за исключением Портера конечно). Победы приносят только нервозность, они никому не нужны