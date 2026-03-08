Видео
«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»

«Нетс» обыграли «Пистонс», вернувшись с 23-очкового отставания.

«Бруклин», занимающий предпоследнее место в Восточной конференции, неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт» – 107:105.

По ходу встречи «Нетс» уступали с разницей в 23 очка, и этот камбэк стал для команды самым крупным с 3 марта 2023 года. «Бруклин» проигрывал с двузначной разницей за 5,5 минуты до конца, но в заключительном отрезке переиграл «Детройт» 18:6.

Форвард «Нетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов, а форвард Заир Уильямс добавил 23 очка, включая два трехочковых в последние три минуты.

«Пистонс», потерпевшие третье поражение подряд впервые в этом сезоне, играли без Кейда Каннингема (четырехглавая мышца) и Осара Томпсона (голеностоп).

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил четвертый матч подряд с целью снижения нагрузки на травмированную летом стопу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
5 комментариев
Пока все танкуют, как только могут, Бруклин выпускает Портера на 39 минут и делает камбэк с -25 в конце сезона. Демина не было, Траоре играл 15 минут.

Честно говоря, Жорди творит какую-то дичь
с другой стороны Бруклин ещё в прошлом сезоне распродал всех, кого только мог, а в межсезонье даже не пробовал усиливаться
одни прячут стартеров в лазарете с выдуманными травмами, другие просто обменяли их на активы - ни то ни другое не похоже на спортивную борьбу, просо путь Бруклина более типичен для НБА, а целые пятёрки в лазарет сажать только последние годы стали, до этого одной-двумя звёздами ограничивались
по мне какую-то дичь творит прежде всего Маркс - достаточно просто отправить Портера на какую-то плановую операцию с восстановлением до конца сезона, а он всё не делает и не делает этого, дождётся того, что тот реально надолго сломается, если Йорди ради таких вот побед будет по 40 минут его на площадке держать
Маркс вряд ли ставит состав. Он решает вопросы комплектования. Возможно, ему выгодно чтобы Портер играл больше, так они покажут, что тот может быть доступен на большом объеме. Портера, очевидно, попробуют слить летом, если будет хорошее предложение.

Претензии к Жорди в том, что он идет вразрез с интересами франшизы. Молодые играют не так много как могли бы и их развития маловато при таких возможностях по минутам. Ветераны выглядят так же плохо как и перед сезоном (за исключением Портера конечно). Победы приносят только нервозность, они никому не нужны
Чтобы лига не оштрафовала
Выиграли, потому что Траоре на лавку отправили
