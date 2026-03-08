«Бруклин» победил лидирующий на Востоке «Детройт», отыгравшись с «-23»

«Нетс» обыграли «Пистонс», вернувшись с 23-очкового отставания.

«Бруклин », занимающий предпоследнее место в Восточной конференции, неожиданно обыграл лидера Востока «Детройт » – 107:105.

По ходу встречи «Нетс» уступали с разницей в 23 очка, и этот камбэк стал для команды самым крупным с 3 марта 2023 года. «Бруклин» проигрывал с двузначной разницей за 5,5 минуты до конца, но в заключительном отрезке переиграл «Детройт» 18:6.

Форвард «Нетс» Майкл Портер оформил дабл-дабл из 30 очков и 13 подборов, а форвард Заир Уильямс добавил 23 очка, включая два трехочковых в последние три минуты.

«Пистонс», потерпевшие третье поражение подряд впервые в этом сезоне, играли без Кейда Каннингема (четырехглавая мышца) и Осара Томпсона (голеностоп).

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил четвертый матч подряд с целью снижения нагрузки на травмированную летом стопу.