2

Кристапс Порзингис провел свой второй матч за «Уорриорс» и пропустит игру против «Юты»

Порзингис не готов играть в каждом матче.

Проигранный матч против «Оклахомы» (97:104) стал для центрового Кристапса Порзингиса вторым за «Голден Стэйт» после обмена из «Атланты».

Порзингис отыграл 23 минуты и набрал 9 очков (3 из 10 с игры), 5 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.

После матча главный тренер «Уорриорс» Стив Керр сообщил что центровой, пропустивший предыдущие 6 игр из-за болезни, не примет участия в матче в понедельник против «Юты». 

В планах команды вновь задействовать латвийского баскетболиста во вторник в домашней игре против «Чикаго».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
Чувак на ИВЛ лежит что ли между играми
Отлично! Добавит доминации против Быков!
