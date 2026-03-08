Кристапс Порзингис провел свой второй матч за «Уорриорс» и пропустит игру против «Юты»
Порзингис не готов играть в каждом матче.
Проигранный матч против «Оклахомы» (97:104) стал для центрового Кристапса Порзингиса вторым за «Голден Стэйт» после обмена из «Атланты».
Порзингис отыграл 23 минуты и набрал 9 очков (3 из 10 с игры), 5 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.
После матча главный тренер «Уорриорс» Стив Керр сообщил что центровой, пропустивший предыдущие 6 игр из-за болезни, не примет участия в матче в понедельник против «Юты».
В планах команды вновь задействовать латвийского баскетболиста во вторник в домашней игре против «Чикаго».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
2 комментария
Чувак на ИВЛ лежит что ли между играми
Отлично! Добавит доминации против Быков!
