Джейлен Браун: «Я лучший двусторонний игрок среди людей. Вемби не считается, он не человек»
Браун своеобразно поставил Вембаньяму выше себя.
Ранее звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун заявил, что он – лучший двусторонний игрок. После встречи с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой Браун решил подкорректировать свое заявление.
«Этот парень Вемби – проблема, большая проблема. Когда я говорю, что я лучший двусторонний игрок в лиге, я не учитываю Вемби. Вемби не считается.
Он даже не человек. Я лучший среди людей», – засмеявшись, сказал Браун во время своей прямой трансляции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись стрима Джейлена Брауна
Вемба лучший потусторонний игрок
Киборг не хуже!
По-прежнему лучше
По-прежнему не человек
Скромняга
В потерях Браун тоже лучший, как и в эффективности.
Ну блин он даже в своей команде вероятно не лучший. Интересно, что по этому поводу думает его тиммейт Тэйтум.
Тэйтум одноногий (в смысле односторонний игрок) - в нападении сильно лучше чем в защите
Там только если Уайт лучше Брауна
Чёт после Шарлоты не слышно было таких заявлений от него ))
Хотите узнать почему сдк и матчи звезд не популярны? - Пожалуйста
