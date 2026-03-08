Джейлен Браун: «Я лучший двусторонний игрок среди людей. Вемби не считается, он не человек»

Браун своеобразно поставил Вембаньяму выше себя.

Ранее звездный форвард «Бостона » Джейлен Браун заявил, что он – лучший двусторонний игрок. После встречи с центровым «Сан-Антонио » Виктором Вембаньямой Браун решил подкорректировать свое заявление.

«Этот парень Вемби – проблема, большая проблема. Когда я говорю, что я лучший двусторонний игрок в лиге, я не учитываю Вемби. Вемби не считается.

Он даже не человек. Я лучший среди людей», – засмеявшись, сказал Браун во время своей прямой трансляции.