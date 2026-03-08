14

Джейлен Браун: «Я лучший двусторонний игрок среди людей. Вемби не считается, он не человек»

Браун своеобразно поставил Вембаньяму выше себя.

Ранее звездный форвард «Бостона» Джейлен Браун заявил, что он – лучший двусторонний игрок. После встречи с центровым «Сан-Антонио» Виктором Вембаньямой Браун решил подкорректировать свое заявление.

«Этот парень Вемби – проблема, большая проблема. Когда я говорю, что я лучший двусторонний игрок в лиге, я не учитываю Вемби. Вемби не считается.

Он даже не человек. Я лучший среди людей», – засмеявшись, сказал Браун во время своей прямой трансляции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: запись стрима Джейлена Брауна
logoДжейлен Браун
logoСан-Антонио
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoБостон
14 комментариев
Вемба лучший потусторонний игрок
Киборг не хуже!
Ответ кот 26
Киборг не хуже!
По-прежнему лучше
Ответ Cash_flow
По-прежнему лучше
По-прежнему не человек
В потерях Браун тоже лучший, как и в эффективности.
Ну блин он даже в своей команде вероятно не лучший. Интересно, что по этому поводу думает его тиммейт Тэйтум.
Ответ Max81
Ну блин он даже в своей команде вероятно не лучший. Интересно, что по этому поводу думает его тиммейт Тэйтум.
Тэйтум одноногий (в смысле односторонний игрок) - в нападении сильно лучше чем в защите
Ответ Max81
Ну блин он даже в своей команде вероятно не лучший. Интересно, что по этому поводу думает его тиммейт Тэйтум.
Там только если Уайт лучше Брауна
Чёт после Шарлоты не слышно было таких заявлений от него ))
Хотите узнать почему сдк и матчи звезд не популярны? - Пожалуйста
Рекомендуем