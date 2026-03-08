Видео
Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро набрали 55 очков на двоих в разгромной победе над «Миннесотой»

Бэйн и Банкеро помогли «Мэджик» разгромить «Вулвс».

Баскетболисты «Орландо» Десмонд Бэйн и Паоло Банкеро стали самыми результативными игроками своей команды в матче против «Миннесоты».

Бэйн запсиал на свой счет 30 очков, реализовав 10 из 17 бросков с игры, 0 из 5 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Банкеро отметился дабл-даблом из 25 очков (10 из 18 с игры, 1 из 5 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 15 подборов.

«Мэджик» выиграли пятый из семи последних матчей, разгромив «Вулвс», которые реализовали лишь 36% бросков с игры, – 119:92.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
logoОрландо
logoПаоло Банкеро
logoБаскетбол - видео
logoДесмонд Бэйн
logoМиннесота
logoНБА
Рекомендуем