Дуэйн Уэйд: «Все еще считаю Расселла Уэстбрука величайшим игроком в истории «Оклахомы»
Дуэйн Уэйд не готов назвать Шэя Гилджес-Александера лучшим в истории «Тандер».
Член Зала славы баскетбола Дуэйн Уэйд поделился мнением по поводу Расселла Уэстбрука.
«У меня нет железных фактов, все это абстрактная дискуссия. Но для меня лично Уэстбрук остается величайшим игроком в истории «Оклахомы». Пока. Не говорю, что так будет всегда.
Не говорите, что кто-то может сейчас прийти в «Майами», взять по 1 титулу MVP, MVP финала и чемпиона НБА и стать величайшим.
Просто говорю, что одноразовое достижение, которое раньше никому не удавалось из-за совпадения факторов и возможностей, не может определять подобное. Если у тебя такого не было.
Расселл Уэстбрук набирал трипл-дабл в среднем 4 раза. То, что считалось невозможным. И 4 раза подряд. У Шэя пока 2 сезона», – заявил Уэйд.
Расс реально делал грязь в окле, только из-за него смотрел те матчи. Просто представьте, что в моменте на паркете могла быть пятерка "Уэстбрук-Оладипо-Роберсон-Кантер-Адамс." Там даже бросать никто не умеет (Расса из уравнения исключаем, он на мяче) и даже так это была суперзрелищная команда из-за бешеной энергетики и атлетизма #0 💪🏾 а на нынешнюю оклу у меня вообще не стоИт. Простите, зумерки
Сколько тебе лет, поделись?
Даже не знаю, что лучше, дрочить статистику как не в себя, буквально забирая у партнеров подборы или принести первое чемпионство маленькой франшизе, очень тяжелый выбор (нет), конечно
Тут двоякая ситуация. Думаю если бы он не брал те триплы, а взял допустим чеипионство - его бы не так помнили.
Его бы помнили как чемпиона с маленького рынка, а не как статодрочера
Но самый талантливый Дюрант...
Самый талантливый Харден
Расс лучший
а сына дочерью, а данк гордона 9, и что бородой можно скрыть челюгу, а в двоём химичить веселее
Не возьмусь говорить насчёт величия, но та Оклахома с Рассом мне нравилась гораздо больше нынешней, это факт.
Так и есть)
