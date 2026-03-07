26

Дуэйн Уэйд: «Все еще считаю Расселла Уэстбрука величайшим игроком в истории «Оклахомы»

Дуэйн Уэйд не готов назвать Шэя Гилджес-Александера лучшим в истории «Тандер».

Член Зала славы баскетбола Дуэйн Уэйд поделился мнением по поводу Расселла Уэстбрука.

«У меня нет железных фактов, все это абстрактная дискуссия. Но для меня лично Уэстбрук остается величайшим игроком в истории «Оклахомы». Пока. Не говорю, что так будет всегда.

Не говорите, что кто-то может сейчас прийти в «Майами», взять по 1 титулу MVP, MVP финала и чемпиона НБА и стать величайшим.

Просто говорю, что одноразовое достижение, которое раньше никому не удавалось из-за совпадения факторов и возможностей, не может определять подобное. Если у тебя такого не было.

Расселл Уэстбрук набирал трипл-дабл в среднем 4 раза. То, что считалось невозможным. И 4 раза подряд. У Шэя пока 2 сезона», – заявил Уэйд.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Legion Hoops
logoДуэйн Уэйд
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoРасселл Уэстбрук
logoОклахома-Сити
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Расс реально делал грязь в окле, только из-за него смотрел те матчи. Просто представьте, что в моменте на паркете могла быть пятерка "Уэстбрук-Оладипо-Роберсон-Кантер-Адамс." Там даже бросать никто не умеет (Расса из уравнения исключаем, он на мяче) и даже так это была суперзрелищная команда из-за бешеной энергетики и атлетизма #0 💪🏾 а на нынешнюю оклу у меня вообще не стоИт. Простите, зумерки
Ответ Moderat
Расс реально делал грязь в окле, только из-за него смотрел те матчи. Просто представьте, что в моменте на паркете могла быть пятерка "Уэстбрук-Оладипо-Роберсон-Кантер-Адамс." Там даже бросать никто не умеет (Расса из уравнения исключаем, он на мяче) и даже так это была суперзрелищная команда из-за бешеной энергетики и атлетизма #0 💪🏾 а на нынешнюю оклу у меня вообще не стоИт. Простите, зумерки
Сколько тебе лет, поделись?
Ответ Metta World Artest
Сколько тебе лет, поделись?
Комментарий удален пользователем
Даже не знаю, что лучше, дрочить статистику как не в себя, буквально забирая у партнеров подборы или принести первое чемпионство маленькой франшизе, очень тяжелый выбор (нет), конечно
Ответ PredatorMax
Даже не знаю, что лучше, дрочить статистику как не в себя, буквально забирая у партнеров подборы или принести первое чемпионство маленькой франшизе, очень тяжелый выбор (нет), конечно
Тут двоякая ситуация. Думаю если бы он не брал те триплы, а взял допустим чеипионство - его бы не так помнили.
Ответ Metta World Artest
Тут двоякая ситуация. Думаю если бы он не брал те триплы, а взял допустим чеипионство - его бы не так помнили.
Его бы помнили как чемпиона с маленького рынка, а не как статодрочера
Но самый талантливый Дюрант...
Ответ klimkamnev
Но самый талантливый Дюрант...
Самый талантливый Харден
а сына дочерью, а данк гордона 9, и что бородой можно скрыть челюгу, а в двоём химичить веселее
Не возьмусь говорить насчёт величия, но та Оклахома с Рассом мне нравилась гораздо больше нынешней, это факт.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Айзейя Хартенштайн: «По-разному ставлю заслоны для Джеймса Хардена, Шэя Гилджес-Александера, Джейлена Брансона, нельзя делать одно и то же»
7 марта, 20:08
«Гонка за MVP». Дончич уступил Брауну место в Топ-5, Дюрэнт вошел в десятку лучших
6 марта, 13:39
Сергачев о стильных образах спортсменов: «Хэмилтон и Федерер нравятся. Дёмин выглядит классно – видно, что играет в НБА. Шэй Гилджес-Александер – лучший в мире»
6 марта, 10:08Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ламар Одом: «Величие Карри в каком-то смысле навредило баскетболу»
5 минут назад
Бобби Портис о возможном завершении карьеры Дока Риверса: «Кто станет отказываться от 15–16 миллионов?»
24 минуты назад
Джон Коллинз пропустит еще как минимум неделю из-за травмы шеи
38 минут назад
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
50 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
сегодня, 13:17
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем