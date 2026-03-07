Джейлен Браун: «Самым главным было увидеть, как Тейтум улыбается и получает удовольствие от любимого дела»

Джейлен Браун прокомментировал возвращение Джейсона Тейтума.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум вернулся после почти 10 месяцев отсутствия и оформил дабл-дабл (15+12+7) в матче против «Далласа».

Его одноклубник Джейлен Браун прокомментировал его выступление.

«Здорово это видеть, не просто возвращение моего брата, но, кроме собственно баскетбола, и психологический аспект. Потому что травмы определенно влияют на твое душевное здоровье.

Как он улыбается и получает удовольствие от любимого дела. Я был рядом, когда он получил травму, видел неуверенность в будущем в его глазах.

Эта улыбка – сама по себе большая победа», – признался Браун.