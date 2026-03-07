Айзейя Хартенштайн: «По-разному ставлю заслоны для Джеймса Хардена, Шэя Гилджес-Александера, Джейлена Брансона, нельзя делать одно и то же»

Айзейя Хартенштайн поделился нюансами в вопросе постановки заслонов.

Чемпион НБА в составе «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн работал с лучшими разыгрывающими НБА.

«Джеймс Харден помог с необходимыми углами для заслонов. С деталями. Он отлично объясняет, что ему нужно. Когда можно начинать двигаться. Если защищающийся игрок развернул бедра, дело уже сделано.

Это главное в заслонах. Мелкие детали по поводу того, как надо действовать. Когда уходить, когда держать позицию. Нужно четко определить, как получить преимущество. И каждый игрок в этом уникален. По-разному ставлю заслоны для Джеймса Хардена , Шэя Гилджес-Александера . Джейлен Брансон совсем другой.

Нельзя делать одно и то же. Все разные. Кто-то предпочитает взять паузу на решение, нужно подержать заслон. Кто-то сразу идет в прямой проход к кольцу, можно тут же двигаться дальше. Я поиграл с Крисом Полом , Джеймсом, Реджи Джексоном. Столько ребят из лучших в лиге, теперь могу сам определить, что партнеру нужно», – рассказал центровой.