Айзейя Хартенштайн: «По-разному ставлю заслоны для Джеймса Хардена, Шэя Гилджес-Александера, Джейлена Брансона, нельзя делать одно и то же»
Чемпион НБА в составе «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн работал с лучшими разыгрывающими НБА.
«Джеймс Харден помог с необходимыми углами для заслонов. С деталями. Он отлично объясняет, что ему нужно. Когда можно начинать двигаться. Если защищающийся игрок развернул бедра, дело уже сделано.
Это главное в заслонах. Мелкие детали по поводу того, как надо действовать. Когда уходить, когда держать позицию. Нужно четко определить, как получить преимущество. И каждый игрок в этом уникален. По-разному ставлю заслоны для Джеймса Хардена, Шэя Гилджес-Александера. Джейлен Брансон совсем другой.
Нельзя делать одно и то же. Все разные. Кто-то предпочитает взять паузу на решение, нужно подержать заслон. Кто-то сразу идет в прямой проход к кольцу, можно тут же двигаться дальше. Я поиграл с Крисом Полом, Джеймсом, Реджи Джексоном. Столько ребят из лучших в лиге, теперь могу сам определить, что партнеру нужно», – рассказал центровой.