  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дмитрий Узинский о новом главном тренере «Зенита»: «Больше всего сейчас акцент на защиту – нападение придет»
Дмитрий Узинский о новом главном тренере «Зенита»: «Больше всего сейчас акцент на защиту – нападение придет»

Дмитрий Узинский прокомментировал изменения в игре «Зенита».

«Зенит» впервые в сезоне обыграл УНИКС (82:75). До этого петербуржцы дважды уступали в рамках Единой лиги ВТБ и один раз во внутрисезонном кубке.

Команда пока не проигрывает при новом главном тренере Деяне Радониче. Форвард Дмитрий Узинский прокомментировал установки нового тренера и влияние на результаты.

«Более агрессивная защита, акцент на защиту, индивидуальная защита один на один, не давать легкие броски совершать, помогать друг другу. Наверное, больше всего сейчас акцент на защиту –  нападение придет.

Каждая победа нам приносит удовольствие. Мы играем для того, чтобы каждую игру выиграть. Конечно, каждая победа – это как выиграть золото. Продолжаем в том же духе.

УНИКС предложил в начале агрессию. Мы были уже готовы к этому, хорошо встретили и продолжили гнуть свою линию.

Не думаем, чтобы сохранить счет (в 4-й четверти при «+19»), мы просто продолжаем играть. Плюс тренер у нас, если там какая-то ошибка, сразу меняет, поэтому никто так сохранять счет не хотел. Просто мы играли и какие-то, может быть, допускали ошибки. Ну и плюс УНИКСу уже было нечего терять, они начали [играть] агрессивно. Где-то мы допускали ошибки, и они убегали, забивали, и вот так сократили. Плюс они дома, болельщики подключились. Главное, в нужный момент мы подошли с холодной головой, забили и не дали догнать», – обрисовал ход встречи Узинский.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
Дмитрий Узинский
logoЗенит
logoУНИКС
logoДеян Радонич
logoЕдиная лига ВТБ
