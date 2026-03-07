0

Велимир Перасович: «Это нормально, не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко»

Велимир Перасович спокойно принял поражение УНИКСа.

УНИКС уступил «Зениту» на своей площадке (75:82). Казанский клуб уверенно чувствует себя на 2-м месте с результатом 25-4. «Зенит» идет с показателями 21-9. УНИКС ведет в сезонной серии – 2-1.

«Сегодня они сыграли намного лучше. Они были более сильной и собранной командой, чем мы. Причина нашего поражения – третья четверть, особенно ее первые минуты, когда соперник выдал рывок 14:0. Мы пытались отыграться, но не смогли.

Сейчас, когда все наши баскетболисты в строю, планируем работать и улучшать игру. Повлияло ли отсутствие Шведа и Лопатина на тренировках? Нет, все в порядке. Напомню, что они получили повреждения перед перерывом. У нас также есть Дишон Пьер, который вернулся после долгой травмы. Ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что два месяца без баскетбола – это очень много.

У нас еще есть время, нам предстоит провести еще много матчей. Нужно сделать выводы. Это нормально, не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко», – заключил главный тренер Велимир Перасович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
logoУНИКС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Алексей Карванен: «Шон Маркс рассчитывает на Дёмина в качестве стартового разыгрывающего в следующем сезоне»
9 минут назад
Джей Би Бикерстафф о спаде «Детройта»: «Это НБА, у всех бывают сложные периоды»
24 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет УНИКС, «Зенит» сыграет с «Бетсити Пармой»
сегодня, 12:30
Евролига. «Париж» сыграет с «Олимпиакосом»
сегодня, 12:30
Кристиан Браун взял на себя вину за проигрыш «Оклахоме»: «ШГА отделал меня по полной»
сегодня, 12:28
Билл Симмонс после 5-матчевой победной серии «Майами»: «Я просто в ужасе. Не хочу с ними в серии пересечься»
сегодня, 11:33
Победный трехочковый Шэя Гилджес-Александера и постер-данк Дэйрона Шарпа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Жена Дуайта Ховарда обвинила его в наркотической зависимости, экс-звезда НБА подал на развод
сегодня, 10:03
Кавай Ленард о возвращении «Клипперс» к 50% побед: «Работа еще не сделана, радоваться здесь нечему»
сегодня, 09:38
Гилджес-Александер о повторении рекорда Чемберлена: «Просто не верится, где я был 10 лет назад, и где я нахожусь сегодня»
сегодня, 09:02
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» встретится с «Бурком»
сегодня, 12:30
Ксавьер Мун: «Летом написал Уэстбруку, мол, похоже, ты собираешься играть в Европе. Он ответил: «Никогда, никогда»
сегодня, 12:07
Один из лучших подбирающих австралийского чемпионата Джесси Эдвардс присоединился к «Басконии»
сегодня, 11:15Фото
Тристан Вукчевич о сезоне-2022/23 с «Партизаном»: «Мы бы выиграли Евролигу»
сегодня, 09:22
Джейлин Уильямс набрал 29 очков и 12 подборов, обновив рекорд по трехочковым (7)
сегодня, 06:48Видео
Тайриз Макси избежал перелома костей кисти
сегодня, 05:26
Чемпионат Италии. «Милан» одержал победу над «Канту»
вчера, 21:12
«Баскония» ведет продвинутые переговоры с Джесси Эдвардсом
вчера, 21:05
Адриатическая лига. «Мега» уверенно обыграла «Студентски центар»
вчера, 20:25
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» выиграл у «Манисы»
вчера, 20:00
Рекомендуем