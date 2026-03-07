Велимир Перасович: «Это нормально, не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко»

Велимир Перасович спокойно принял поражение УНИКСа.

УНИКС уступил «Зениту» на своей площадке (75:82). Казанский клуб уверенно чувствует себя на 2-м месте с результатом 25-4. «Зенит» идет с показателями 21-9. УНИКС ведет в сезонной серии – 2-1.

«Сегодня они сыграли намного лучше. Они были более сильной и собранной командой, чем мы. Причина нашего поражения – третья четверть, особенно ее первые минуты, когда соперник выдал рывок 14:0. Мы пытались отыграться, но не смогли.

Сейчас, когда все наши баскетболисты в строю, планируем работать и улучшать игру. Повлияло ли отсутствие Шведа и Лопатина на тренировках? Нет, все в порядке. Напомню, что они получили повреждения перед перерывом. У нас также есть Дишон Пьер, который вернулся после долгой травмы. Ему нужно время, чтобы набрать форму, потому что два месяца без баскетбола – это очень много.

У нас еще есть время, нам предстоит провести еще много матчей. Нужно сделать выводы. Это нормально, не всегда получается обыгрывать «Зенит», это нелегко», – заключил главный тренер Велимир Перасович.